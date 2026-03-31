Míra inflace v eurozóně přesáhla kvůli ropnému šoku inflační cíl ECB
31. 3. 2026 – 12:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v březnu zrychlil na 2,5 procenta z únorových 1,9 procenta.
Míra inflace je tak nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Vyplývá to z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil statistický úřad Eurostat.
Na vině jsou především prudce rostoucí ceny ropy a plynu. Analytici podle agentury Reuters předpokládali, že inflace zrychlí ještě více, a to na 2,6 procenta. Údaje za celou Evropskou unii, tedy ani za Českou republiku, první rychlý odhad neobsahuje.
Ceny energií se v březnu zvýšily o 4,9 procenta. Jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny potravin a energií, zatím zpomalila na 2,3 procenta z 2,4 procenta v předchozím měsíci.
Světové ceny ropy se v důsledku války s Íránem téměř zdvojnásobily. Drahé energie brzdí růst, ale také hrozí, že vyvolají inflační spirálu, píše agentura Reuters.
V ECB se nyní diskutuje o tom, zda zvýšit úrokové sazby, aby se zabránilo tomu, že se dražší energie promítnou do cen dalšího zboží a služeb.
"Masivní nárůst cen energií v březnu katapultoval inflaci vzhůru," uvedl hlavní ekonom Commerzbank Jörg Krämer. "Je pravděpodobné, že nejpozději do května překročí tři procenta, pokud válka rychle neskončí," řekl analytik. "Rostoucí inflační tlak naznačuje, že ECB zvýší své klíčové úrokové sazby v dubnu nebo nejpozději v červnu," dodal.
Evropská centrální banka předloni v červnu zahájila snižování úrokových sazeb, aby podpořila hospodářský růst v eurozóně. Depozitní sazba od té doby klesla na polovinu, naposledy k její redukci ECB přikročila začátkem loňského června, kdy ji snížila na 2,00 procenta. Tento měsíc ponechala úrokové sazby také beze změny, ale varovala před nadcházejícím růstem cen.
Meziroční míra inflace v zemích eurozóny:
|Země
|březen 2025
|září 2025
|říjen 2025
|listopad 2025
|prosinec 2025
|leden 2026
|únor 2026
|březen 2026
|Eurozóna
|2,2
|2,2
|2,1
|2,1
|2,0
|1,7
|1,9
|2,5
|Belgie
|3,6
|2,5
|2,6
|2,2
|1,4
|1,4
|1,4
|2,0
|Bulharsko
|4,0
|3,8
|3,7
|3,5
|2,3
|2,1
|2,0
|2,6
|Chorvatsko
|4,3
|4,0
|4,3
|3,8
|3,6
|3,9
|3,9
|4,7
|Estonsko
|4,3
|4,5
|4,7
|4,0
|3,8
|3,2
|3,2
|3,3
|Finsko
|1,8
|1,4
|1,5
|1,7
|1,0
|1,8
|1,8
|2,4
|Francie
|0,9
|0,8
|0,8
|0,7
|0,4
|1,1
|1,1
|1,9
|Irsko
|1,8
|2,8
|3,1
|2,7
|2,5
|2,5
|2,4
|3,6
|Itálie
|2,1
|1,3
|1,1
|1,2
|1,0
|1,5
|1,6
|1,5
|Kypr
|2,1
|0,2
|0,1
|0,1
|1,2
|0,9
|0,9
|1,5
|Litva
|3,7
|3,7
|3,6
|3,2
|2,8
|3,3
|3,2
|4,5
|Lotyšsko
|3,5
|4,3
|3,8
|3,4
|2,9
|2,4
|2,4
|3,6
|Lucembursko
|1,6
|3,0
|3,5
|3,3
|1,6
|1,8
|1,8
|3,8
|Malta
|2,2
|2,5
|2,4
|2,5
|2,3
|2,3
|2,2
|2,3
|Německo
|2,3
|2,3
|2,5
|2,0
|2,1
|2,0
|2,0
|2,8
|Nizozemsko
|3,4
|3,0
|2,6
|2,7
|2,2
|2,3
|2,3
|2,6
|Portugalsko
|1,9
|2,0
|2,1
|2,4
|1,9
|2,1
|2,1
|2,7
|Rakousko
|3,1
|4,0
|4,0
|3,8
|2,1
|2,3
|2,3
|3,1
|Řecko
|3,1
|1,6
|2,8
|2,9
|2,9
|3,1
|3,0
|3,3
|Slovensko
|4,2
|3,9
|3,9
|4,1
|4,3
|4,0
|4,0
|3,7
|Slovinsko
|2,2
|3,1
|2,4
|2,6
|2,4
|2,8
|2,8
|2,4
|Španělsko
|2,2
|3,2
|3,2
|3,0
|2,4
|2,5
|2,5
|3,3
Zdroj: Eurostat