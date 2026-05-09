Ministryně Schillerová chce jednat s EK o změně plánu růstu státních výdajů
9. 5. 2026 – 14:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) chce jednat s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem o změně vládního plánu, který má vést k udržitelnosti veřejných financí, tzv. fiskálně-strukturálního plánu ČR. Dokument obsahuje mimo jiné růst státních výdajů do roku 2028. Ministryně to dnes řekla v diskusním pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct.
Nynější plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy (ODS). Ministryně již dříve ve sněmovním rozpočtového výboru označila schválený materiál za nereálný. Dnes ho označila mimo jiné za past a lež. Vytvoření plánu vyžaduje evropská legislativa kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik.
S Dombrovskisem má podle ministryně jednat 1. června i premiér Andrej Babiš (ANO). Schillerová poukazovala na to, že zatímco loňský státní rozpočet skončil schodkem 290,7 miliardy korun, již v příštím roce by podle tohoto plánu musel klesnout na maximálně něco přes 150 miliard a v roce 2028 by směl být nejvýše 126 miliard korun. "Není to normální. Já jsem to nazvala lest, past nebo nekompetence nebo od každého trochu," prohlásila dnes ministryně financí.
"První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu," popsala. Počkat chce ještě na novou makroekonomickou predikci Evropské komise. Zdůraznila stále platné ustanovení programového prohlášení vlády, že vláda bude udržovat schodek veřejných financí pod třemi procenty hrubého domácího produktu. Pokud se změnu plánu podaří vyjednat včas, měla by podle něj sestavovat rozpočet na příští rok, který předloží do 31. srpna vládě.
Pokud by ale změnu rozpočtu nestihla do té doby vyjednat, měly by potom k sestavení rozpočtu sloužit dvě takzvané únikové doložky. Jde o výjimku, umožňující zvyšovat vládě výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu a nezapočítávat je do schválených výdajových rámců. Ministryně ji chce prodloužit z roku 2033 do roku 2036. Druhou výjimku má schvalovat Sněmovna a má umožnit obdobně zvyšovat výdaje na strategické stavby podle liniového zákona.
Oba tyto návrhy čelí ve Sněmovně kritice opozice, která tvrdí, že povedou k nekontrolovatelnému nárůstu výdajů a zadlužení státu. Koalice už ke schválení příslušného zákona svolala mimořádnou schůzi, která bude pokračovat i v příštím týdnu.