Ministři zahraničí zemí Evropské unie dnes budou jednat v Kyjevě

V Kyjevě se dnes sejdou ministři zahraničí zemí Evropské unie. Na sociální síti X to oznámil šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který je už v ukrajinské metropoli. Podle Borrella to bude vůbec poprvé, co se zástupci diplomacií všech států evropské sedmadvacítky setkají mimo území unie. V Kyjevě je také český ministr zahraničí Jan Lipavský, německý resort zahraničí oznámil příjezd své šéfky Annaleny Baerbockové, potvrzená je rovněž účast slovenského ministra zahraničí Miroslava Wlachovského.

„Je to historická událost, protože se poprvé setkáváme za hranicemi Evropské unie, ale v rámci budoucích hranic Evropské unie,“ řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba před začátkem jednání se svými kolegy z unijního bloku.

I am convening today the EU Foreign Ministers in Kyiv, for the first ever meeting of all 27 Member States outside the EU.



Ukraine's future lies within the EU.

„Zasedání FAC (Rady pro zahraniční věci) přímo v Kyjevě je jasným potvrzením toho, že budeme stát při Ukrajině, dokud to bude nutné, a zároveň počítáme s tím, že se připojí k evropské rodině,“ uvedl Lipavský k dnešní schůzce podle svého mluvčího Daniela Drakea. „Během zasedání se zaměříme na rozšíření podpory ukrajinského mírového plánu o země globálního Jihu,“ dodal český ministr.

O jednání už ráno informoval server Politico nebo portál Wirtualna Polska, který napsal, že polské uživatele sociálních sítí v neděli večer zaujaly informace ze služby Flightradar, podle nichž v Lublinu na východě Polska přistála letadla z různých evropských zemí. „Ministři zahraničí EU a šéf unijní diplomacie Josep Borrell se dnes na mimořádné schůzce sejdou se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou - ale místo toho, aby Kuleba jezdil do Bruselu, jedou oni tentokrát na Ukrajinu,“ napsalo Politico.

The EU's foreign affairs ministers and chief diplomat Josep Borrell meet for a special session with their Ukrainian counterpart today — but instead of Dmytro Kuleba coming to Brussels or dialing in, this time, they're going to Ukraine.



Brussels Playbook has more — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 2, 2023

Dnešní setkání by podle Kuleby měla přinést hmatatelný výsledek. Šéf ukrajinské diplomacie podle Politica zmínil další finance v hodnotě 500 milionů eur (kolem 12 miliard korun) z Evropského mírového nástroje (EPF), jenž je určen na zbraně a munici pro Ukrajinu. Sumu měsíce blokovalo Maďarsko kvůli tomu, že Kyjev vede maďarskou banku OTP na svém seznamu sponzorů války. Obě země se ale nyní podle Kuleby dohodly na řešení.

„Budoucnost Ukrajiny leží v EU,“ poznamenal dnes Borrell, který jednal v Kyjevě už v neděli a oznámil tam, že sedmadvacítka připravuje zvýšení vojenské pomoci napadené zemi a také dlouhodobé bezpečnostní závazky vůči ní.

Ukrajina loni společně s Moldavskem získala status kandidáta na vstup do EU. V prosinci mají členské země sedmadvacítky rozhodnout o tom, zda s Kyjevem zahájit přístupové rozhovory. To by vyžadovalo jejich jednomyslnou podporu, překážkou však může být podle diplomatů Maďarsko.

Zahraniční představitelé kvůli tomu, že je ukrajinský vzdušný prostor od začátku ruské invaze z loňského února uzavřený, na Ukrajinu jezdí vlakem nejčastěji přes Polsko. Informace o těchto cestách bývají z bezpečnostních důvodů do poslední chvíle utajované.