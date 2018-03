Ministři jsou pro změnu služebního zákona i další 'škatulata'

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Vláda ve středu schválila novelu služebního zákona. Rozhodla také, že na Úřadu vlády ubude 14 služebních a šest pracovních míst. Na základě přesunu agendy úřadu na ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu však 13 míst na těchto resortech vznikne.

Návrh novely služebního zákona by měl podle vládních představ více otevřít státní správu odborníkům zvnějšku, a naopak také usnadnit odvolání vedoucích pracovníků na základě novému systému hodnocení.

Kabinet se začal novelou zabývat v únoru. Původní návrh, který je dosud jedinou dostupnou verzí v knihovně připravované legislativy, počítal s převedením ředitelství státní služby z ministerstva vnitra pod premiéra. Po debatách v kabinetu či kritice opozice nyní členové vlády mluví o jiné podobě služebního zákona. Podle nich by se měla práce náměstků častěji hodnotit.

Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna novinářům řekl, že hlavní změny se týkají výběrových řízení. V současnosti počítá systém s tříkolovými řízeními, nově se bude jednat o dvě kola. "V obou se počítá se zapojením osob z praxe, pokud mají zkušenost z řídících funkcí," uvedl Mlsna. V případě náměstků by měla být praxe čtyřletá, u vedoucích oddělení by šlo o rok a půl, dodal.

Druhá oblast změn má podle něj přinést flexibilitu ve služebním hodnocení. U zaměstnanců s nevyhovujícími výsledky by měl předpis umožňovat opakované hodnocení po 40 dnech služby. Mlsna dodal, že by se také měl změnit systém "známkování", kdy by měla nově platit standardní školní stupnice od jedničky do pětky. Úředník by musel dostat čtyřku nebo pětku, aby mohl být odvolán.

O novele zákona jednala minulý týden v Bruselu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Podle ní Evropská komise souhlasila s tím, že úpravy jsou technického rázu a že novela nemá žádný dopad na takzvanou "dohodu o partnerství", na jejímž základě čerpá Česko peníze z evropských fondů. Evropská komise ale uvedla, že její zástupci na schůzce s Dostálovou nevydali žádné hodnocení novely.

Předloženou normu komise teprve studuje, s komentářem přijde až v dalších týdnech. "Komise vyslovila předběžný souhlas. Až když to půjde do sněmovny, tak se tím bude zabývat po technické a úřednické úrovni," uvedl Mlsna.

Škatulata, hejbejte se

Co se personálních změn týče, tak vládla schválila změny necelý týden poté, co opozice ve sněmovně neúspěšně navrhovala debatu o nevynucených personálních změnách prováděných vládou v demisi. Nejnovější úpravy se týkají řady institucí, většinou však jde o drobnější změny, které například mění zařazení do platových tříd. Zatímco státní úředníci se řídí zákonem o služebním poměru, pracovní místa jsou obsazována klasicky podle zákoníku práce.

Významně se dotknou změny úřadu vlády, kde v souvislosti s převodem agendy udržitelného rozvoje na ministerstvo životního prostředí bude zrušeno sedm služebních míst. Přesun oddělení strategie na průmysl bude znamenat zrušení šesti míst.

V obou případech se však předpokládá, že místa budou využita na úřadech, kam se agenda přesouvá. Ministerstvo vnitra, které materiál zpracovávalo, navrhlo i zrušení několika míst na úřadu vlády, například v oddělení právních vztahů a investic či správy nemovitostí.

Ve Strakově akademii naopak vznikne nová pozice v oddělení, které se zabývá koordinací projektů financovaných z evropských fondů. Přijmout by měl úřad ale například i zaměstnance kvůli vyššímu objemu práce ve mzdové účtárně či kvůli správě uměleckých předmětů.

Iniciativa Rekonstrukce státu upozorňuje na velkou změnu v rámci Generálního finančního ředitelství.

"Tam chce vláda v demisi zřídit novou sekci generálního ředitele a nové místo zástupce generálního ředitele, aniž by tento krok nějak odůvodnila. Současně chce vytvořit také nový odbor bezpečnosti GDPR, tedy ochrany osobních údajů, což také neodůvodňuje. Tento krok vyniká ve srovnání s tím, že jiné úřady si vystačí s vytvořením pozice jednoho pověřence pro GDPR," uvedl v tiskové zprávě právník a analytik Rekonstrukce státu Petr Bouda.

Výrazné kroky v rámci systemizace podnikla vláda krátce po svém jmenování loni před vánočními svátky. Na ministerstvech a úřadu vlády ubylo 14 sekcí, zrušeno bylo celkem 23 služebních a 50 pracovních míst. Babiš tehdy avizoval, že další změny očekává v březnu. Podle médií se žalobami proti odvolání brání například bývalý náměstek na ministerstvu financí Ondřej Závodský či náměstci ministerstev zemědělství a práce Jiří Jirsa a Petr Hejduk.