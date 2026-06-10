Ministr Zůna žádá pro příští rok navýšení výdajů na obranu na dvě pct HDP
10. 6. 2026 – 12:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého resortu na dvě procenta HDP, tedy na 190 miliard korun.
Je to meziroční navýšení o 35 miliard korun. Uvedla to dnes Česká televize (ČT). ČTK zjišťuje další informace z ministerstva obrany a vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO).
Obrana by letos měla hospodařit se 154,79 miliardy korun, což odpovídá necelým 1,8 procenta HDP. Zároveň to je o více než 16 miliard korun méně než loni.
Vydávat na obranu alespoň dvě procenta HDP je závazek členů NATO. Loni na summitu v Haagu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta. Tehdy v Česku vládl kabinet složený ze stran současné opozice.
Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. Babiš už dříve uvedl, že podle hodnocení NATO se České republice pravděpodobně nepodaří splnit dvouprocentní závazek a nesplnila ho loni ani vláda Petra Fialy (ODS), protože NATO uznalo obranné výdaje 1,85 procenta HDP oproti oznámeným 2,01 procenta HDP.