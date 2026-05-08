Ministr zahraničí Macinka se v Berlíně sejde se svým protějškem Wadephulem
8. 5. 2026 – 10:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český ministr zahraničí Petr Macinka se dnes v Berlíně setká se svým německým protějškem Johannem Wadephulem. Podepíší spolu mimo jiné memorandum o pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti do roku 2037.
V den výročí konce druhé světové války ministr také položí květiny v památníku v bývalé věznici Plötzensee, v níž za války přišlo o život přes 600 Čechoslováků.
Macinka a Wadephul se dnes setkají poprvé při dvoustranném jednání. V minulosti už spolu jednali například v Bruselu na okraj schůzky ministrů zahraničí Evropské unie. Po dnešním jednání není v plánu společná tisková konference, jak bývá u podobných návštěv v Berlíně běžné. Kromě setkání s ministrem zahraničí má Macinka na programu také jednání s předsedou zahraničního výboru Spolkového sněmu Arminem Laschetem.
Už dopoledne uctí ministr památku více než 670 Čechoslováků, kteří zahynuli za druhé světové války v nacistické věznici v berlínské části Plötzensee. Druhá světová válka, respektive její důsledky by mohly být i tématem jednání s Wadephulem.
Macinkova strana Motoristé sobě spolu s hnutími ANO a Svoboda a přímá demokracie (SPD) navrhly české Poslanecké sněmovně usnesení, které vyzývá organizátory Sudetoněmeckého sjezdu, který se má konat za dva týdny v Brně, aby jej nepořádali. Účast přitom už přislíbil mimo jiné Wadephulův vládní kolega, ministr vnitra Alexander Dobrindt.
Berlín už letos navštívil i premiér Andrej Babiš, který se setkal s kancléřem Friedrichem Merzem, a také řada ministrů jeho vlády, včetně ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, vnitra Lubomíra Metnara či dopravy Ivana Bednárika.