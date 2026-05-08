Dnes je pátek 8. května 2026.
Počasí dnes 17°C Polojasno

Ministr zahraničí Macinka se v Berlíně sejde se svým protějškem Wadephulem

8. 5. 2026 – 10:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ministr zahraničí Macinka se v Berlíně sejde se svým protějškem Wadephulem
Johann Wadephul, Ministr zahraničí Německa zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Český ministr zahraničí Petr Macinka se dnes v Berlíně setká se svým německým protějškem Johannem Wadephulem. Podepíší spolu mimo jiné memorandum o pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti do roku 2037.

V den výročí konce druhé světové války ministr také položí květiny v památníku v bývalé věznici Plötzensee, v níž za války přišlo o život přes 600 Čechoslováků.

Macinka a Wadephul se dnes setkají poprvé při dvoustranném jednání. V minulosti už spolu jednali například v Bruselu na okraj schůzky ministrů zahraničí Evropské unie. Po dnešním jednání není v plánu společná tisková konference, jak bývá u podobných návštěv v Berlíně běžné. Kromě setkání s ministrem zahraničí má Macinka na programu také jednání s předsedou zahraničního výboru Spolkového sněmu Arminem Laschetem.

Už dopoledne uctí ministr památku více než 670 Čechoslováků, kteří zahynuli za druhé světové války v nacistické věznici v berlínské části Plötzensee. Druhá světová válka, respektive její důsledky by mohly být i tématem jednání s Wadephulem.

Macinkova strana Motoristé sobě spolu s hnutími ANO a Svoboda a přímá demokracie (SPD) navrhly české Poslanecké sněmovně usnesení, které vyzývá organizátory Sudetoněmeckého sjezdu, který se má konat za dva týdny v Brně, aby jej nepořádali. Účast přitom už přislíbil mimo jiné Wadephulův vládní kolega, ministr vnitra Alexander Dobrindt.

Berlín už letos navštívil i premiér Andrej Babiš, který se setkal s kancléřem Friedrichem Merzem, a také řada ministrů jeho vlády, včetně ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, vnitra Lubomíra Metnara či dopravy Ivana Bednárika.

Tagy:
Vláda Německo diplomacie ČR
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Na mladé tu nesmíte ani promluvit! Podniky zavedly zóny bez seniorů, nevpustí nikoho nad 60 let

Následující článek

Vypadají nenápadně, ale mají miliardy. Jak poznáte opravdu bohaté lidi?

Nejnovější články