Ministerstvu navzdory: Zprávu OLAF si teď může přečíst každý

Poslanci Pirátů kritizují stav informačních systémů ministerstva práce. Podle nich je "hrubě neuspokojivý". Obávají se i personálních změn, které provádí nová ministryně Jaroslava Němcová (ANO). Uvedli to v otevřeném dopise, který šéfce resortu zaslali. Žádají ji o zdůvodnění personálních kroků, koncepci výběrových řízení i plán řešení smluv s nynějším dodavatelem.

Pokud by se v příštích letech měla průměrná penze dostat na 15 tisíc korun, jak slibuje premiér Andrej Babiš (ANO), musela by vláda prosadit mnohem výraznější model valorizace či jednorázové přidání. Vyplývá to z údajů o růstu důchodů.

Zpráva, že Čína zvažuje útlum či zastavení nákupů dluhopisů americké vlády může být založena na chybné informaci, anebo je zcela vymyšlená. Uvedl to čínský úřad pro regulaci devizového trhu a správu devizových rezerv SAFE. Připustil nicméně, že Čína pracuje na diverzifikaci devizových rezerv s cílem ochránit jejich hodnotu.

17:40