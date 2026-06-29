Ministerstvo zemědělství přidá na rozvoj venkova 630 milionů Kč, dohromady bude k dispozici přes pět miliard.
29. 6. 2026 – 15:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dalších 630 milionů korun dostanou na dotacích do roku 2027 místní akční skupiny (MAS) v programu na rozvoj venkova, dohromady tak mají k dispozici přes pět miliard korun.
ČTK o tom dnes informovalo ministerstvo zemědělství (MZe). Akční skupiny, což jsou sdružení občanů, neziskových organizací nebo obcí, mohou využít peníze nejen na spolupráci mezi sebou, ale také na projekty, které samy uznají za nejdůležitější pro daný region. Aby mohly MAS čerpat nové prostředky, musejí do konce června 2027 předložit své přepracované projekty.
"Místní akční skupiny jsou dobrým příkladem, jak má fungovat rozvoj venkova na základě takzvaného přístupu 'zdola'. Dokážou propojit obce, místní podnikatele a spolky i další neziskové organizace a podpořit tak projekty, které mají skutečný dopad na život lidí v regionech," uvedl v prohlášení ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Změny v pravidlech se týkají například postupu pro schvalování hraničního projektu. Mluvčí resortu Vojtěch Bílý ale ČTK sdělil, že změny nejsou nijak výrazné.
Podpora prostřednictvím MAS se může týkat například investic do místní infrastruktury, do rozvoje služeb a komunitního života nebo mohou být peníze vynaloženy na podporu udržitelného hospodaření v krajině. Důraz se podle MZe klade na projekty, které posilují místní spolupráci, vytvářejí pracovní příležitosti a přispívají k dlouhodobé stabilitě venkovských oblastí.
Na společné projekty mohou akční skupiny využít nejvýše polovinu přidělené podpory a nesmí překročit částku 15 milionů korun. Zbytek částky musí použít pro projekty konečných žadatelů ze svého území.
Místní akční skupiny spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání podpory z Evropské unie a národních programů pro svůj region. Území působnosti MAS má 10.000 až 100.000 obyvatel, města do 25.000 obyvatel. Jedna obec smí být v územní působnosti jen jedné místní akční skupiny. V ČR je jich 180.