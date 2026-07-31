Ministerstvo zahraničí znovu nepustilo novinářku Deníku N na tiskovou konferenci
31. 7. 2026 – 17:57 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo zahraničí dnes nevpustilo novinářku Deníku N Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci k budoucnosti Českých center v Černínském paláci.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na ní novinářům řekl, že jeho úřad bude občas dělat tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy, na které zástupce Deníku N pozve. Deník N postup ministerstva považuje za bezprecedentní, novinářka podle něj řádně a včas požádala o akreditaci a úřad nezdůvodnil, proč jí nedostala. Syndikát novinářů České republiky vyzval novináře působící v Česku, aby se proti takovému chování ohradili, a pokud ministerstvo nezmění svůj postoj, aby jeho akce bojkotovali. Za nepřijatelné označila nevpuštění redaktorky na tiskovou konferenci i česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu (IPI).
Deník N se nemohl zúčastnit už Macinkovy tiskové konference letos v lednu. Po výzvě šéfredaktorů deseti českých médií tehdy ministr uvedl, že úřad nebude omezovat přístup médií na své tiskové konference.
"Mohu vás potěšit, že v důsledku podpory názorové rozmanitosti jsme rozhodli o tom, že budeme tedy občas dělat i tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy, na kterou určitě Deník N a jeho zástupce a další podobné lidi pozveme," uvedl šéf české diplomacie na dotaz k důvodu odepření vstupu Pokorné.
Ministerstvo zahraničí podle Deníku N nezdůvodnilo, proč na akci novinářku nevpustil, i když požádala o akreditaci. "V demokratické zemi jde o bezprecedentní postup. Mluvčí ministerstva na opakovaný podnět redakce několik dnů mlčí," sdělil ČTK Deník N. V zamítavé odpovědi, která jí přišla z e-mailové adresy pro akreditace, chybělo jasné zdůvodnění, obsahovala pouze formulace, které připomínají Macinkovy útoky na Deník N, uvedl server.
Po lednovém zamítnutí vstupu Pokorné na tiskovou konferenci MZV šéfredaktoři deseti českých médií vyzvali ministerstvo, aby na své tiskové konference vpouštělo všechna média. Proti postupu MZV se i tehdy ohradil i Syndikát novinářů. V dnešním prohlášení jeho předsedkyně Ivana Šuláková uvedla, že syndikát odmítá jakoukoliv diskriminaci novinářů. "Zástupci státu nemají právo rozdělovat média na vhodná a nevhodná ani určovat, kteří novináři mají přístup k informacím poskytovaným veřejnou institucí," sdělila na dotaz ČTK Šuláková. Poukázala na to, že státní instituce jsou financovány z daní a mají sloužit všem. "Oddělování novinářů na 'běžné' a 'alternativní' či 'opoziční' podkopává princip rovnosti médií, omezuje svobodný výkon novinářské profese," zdůraznila.
"Diskriminace jednoho média dnes může být zítra diskriminací kteréhokoli jiného. Vyzýváme proto všechny redakce a novináře působící v České republice, včetně zástupců zahraničních redakcí a agentur, aby se proti tomuto postupu jednoznačně ohradili. Pokud ministerstvo svůj postup nezmění, veřejně se za něj neomluví a nezaručí rovný přístup všem médiím bez rozdílu, vyzýváme k jednotnému bojkotu jejích mediálních akcí. Solidarita napříč mediálním prostředím je v této chvíli nezbytná," uvedl Syndikát novinářů ČR.
Česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu (IPI) považuje zdůvodnění nevpuštění člena redakce Deníku N za stejně nepřijatelné, jako samotné omezení vstupu. "Oficiální tiskové konference ministra vlády České republiky nejsou prostorem pro vyřizování osobních účtů ani pro rádoby vtipné útoky na jednotlivá média nebo jejich novináře," uvedl předseda IPI ČR Robert Čásenský.
Macinka v lednu řekl, že ministerstvo nebude omezovat přístup médií na své tiskové konference. Uvedl tehdy také, že na výzvě šéfredaktorů "něco je" a pokud se zákaz dotkl novinářky Deníku N Zdislavy Pokorné, vezme ji "v rámci psychosociální podpory" někam s sebou.