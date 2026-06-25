Ministerstvo zahraničí dnes doplní Pavla do delegace na červencový summit NATO
25. 6. 2026 – 8:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře prezidenta Petra Pavla.
Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila, Ústavní soud jí ale po podnětu od prezidenta ve středu předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Jakou roli v delegaci, kterou povede premiér Andrej Babiš (ANO), bude Pavel mít, rozhodne podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) v pondělí vláda.
Rozhodnutím Ústavního soudu prozatím vygradoval spor o Pavlovu účast na summitu. Pavel dlouhodobě avizoval, že do Ankary jet chce, vláda ale po odkladech v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá a že Česko budou zastupovat premiér a ministři obrany a zahraničí. Týž den večer se prezident obrátil na Ústavní soud s kompetenční žalobou a návrhem na předběžné opatření. Ústavní soud opatření vydal ve středu. O kompetenční žalobě chce rozhodnout v řádu měsíců.
Zástupci vlády v reakci uvedli, že verdikt Ústavního soudu respektují, vyjádřili ale výhrady. Babiš rozhodnutí soudu označil za nezvykle rychlé a mířící proti zájmům České republiky. Podle šéfa Motoristů Macinky, který Pavla soustavně kritizuje od nejmenování poslance Filipa Turka do ministerské funkce, je předběžné opatření pokusem o ústavní puč. Někteří opoziční politici rychlost, s jakou soud rozhodl, naopak ocenili a verdikt označili za správný.