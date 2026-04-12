Ministerstvo zahraničí ČR se ohradilo proti Pavlovým výrokům na adresu Trumpa
12. 4. 2026 – 16:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
České ministerstvo zahraničních věcí (MZV) vyjádřilo politování nad nedávnými kritickými výroky prezidenta Petra Pavla na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
V dnešním vyjádření úřad zdůraznil, že tyto výroky nepředstavují oficiální pozici české vlády. Pavel v podcastu Ptám se já pro server Seznam Zprávy v souvislosti s chováním šéfa Bílého domu ke spojencům v NATO řekl, že Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti aliance v posledních týdnech více, než se ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let.
"V souvislosti s medializovanými výroky prezidenta České republiky Petra Pavla, pronesenými tento týden na půdě Univerzity Karlovy na adresu prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa, si Ministerstvo zahraničních věcí České republiky dovoluje vyjádřit politování nad jejich obsahem a zdůraznit, že tyto výroky nepředstavují oficiální pozici vlády České republiky," uvedlo ministerstvo. Česká vláda podle něj přikládá zásadní význam síle, jednotě a věrohodnosti NATO, stejně jako pevnému transatlantickému partnerství mezi Evropou a Spojenými státy.
Vyjádření Hradu ČTK zjišťuje. Prezidentův poradce Petr Kolář v reakci na dnešní prohlášení MZV označil na síti X postoj ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) za "patolízalské lokajství". Ministr zahraničí by měl bránit zájmy ČR, nikoliv těch, kteří je poškozují, i když jde o amerického prezidenta, napsal Kolář. "Jedním ze základních zájmů ČR je silné NATO, nikoli oslabené nezodpovědnými útoky na jeho samotnou podstatu a jeho členy. Ministr zahraničí ČR by měl odsoudit urážlivé a agresivní výroky na adresu našich spojenců a rozhodně odmítnout jejich ponižování," uvedl. Za Macinkovo selhání označil "hrobové ticho" z jeho strany, když Trump zpochybnil oběti spojeneckých armád včetně padlých českých vojáků v Afghánistánu. "Patolízalské lokajství není strategie, ale cesta ke ztrátě sebeúcty vedoucí k úplné bezvýznamnosti," míní Kolář.
Pavel ve společném rozhovoru s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou pro Seznam Zprávy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze tento týden řekl, že NATO je postaveno na dvou základních pilířích - na principu odstrašení a na efektivní obraně.
"V okamžiku, kdy začneme zpochybňovat alianci jako jednotný celek připravený konat společně a velice rozhodně, pak samozřejmě ta její role se ztrácí. A je potřeba říci, že Donald Trump pro snížení důvěryhodnosti aliance udělal za posledních několik týdnů více, než se podařilo Vladimiru Putinovi za mnoho let. To samozřejmě není dobrá zpráva," prohlásil český prezident.
Vztahy mezi Macinkou a Pavlem jsou vyhrocené od doby, kdy prezident odmítl kandidáta Motoristů Filipa Turka jmenovat ministrem a později zveřejnil textové zprávy Macinky adresované Kolářovi, které pokládal za nepřípustné vydírání. V poslední době se oba politici dostali do sporu také kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku. Zatímco Pavel chce být v čele české delegace, Macinka uvedl, že by tam prezident reprezentující podle něj opozici neměl jezdit a Česko mají reprezentovat zástupci vlády.