Ministerstvo se chce kvůli zákonu o financování ČT a ČRo obrátit na Evropskou komisi
16. 6. 2026 – 14:43 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo kultury se chce kvůli novému zákonu měnícímu financování médií veřejné služby obrátit na Evropskou komisi, zda nejde o nepovolenou veřejnou podporu, která by podléhala notifikaci.
Podle toho pak bude dále postupovat. Uvádí to v důvodové zprávě návrhu, který v pondělí schválila vláda.
Návrh ruší stávající zákon o financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) z poplatků a zavádí financování ze státního rozpočtu formou měsíčních plateb. Zároveň se vláda rozhodla, že vrátí výši ročního objemu financí na úroveň roku 2024 před zvýšením poplatků. To znamená snížení příjmu pro ČT proti letošku o miliardu a pro ČRo o 400 milionů korun. ČT má z rozpočtu dostávat 5,74 miliardy korun a rozhlas 2,065 miliardy.
Zveřejněný dokument tyto částky, které v pondělí oznámil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) na tiskové konferenci po jednání vlády, neobsahuje. V příslušných paragrafech jsou zatím jen prázdná vytečkovaná místa.
Důvodová zpráva dále uvádí, že právo Evropské unie respektuje zvláštní postavení veřejnoprávních médií a ponechává členským státům prostor pro stanovení způsobu jejich financování. Návrh je podle ministerstva také v souladu s Evropským aktem o svobodě médií (European Media Freedom Act).
Proti návrhu se postavila opozice i vedení obou veřejnoprávních institucí, která vedle snížení financí kritizují i možné omezení nezávislosti vysílání. Iniciativa zaměstnanců televize a rozhlasu spolu s odbory chystá výstražnou stávku.