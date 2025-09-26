Ministerstvo rozdělí miliardu korun na podporu digitalizace malých a středních firem
26. 9. 2025 – 16:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo průmyslu a obchodu rozdělí z evropského Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) miliardu korun na podporu digitalizace v malých a středních podnicích.
Peníze mohou firmy využít na nákup různých technologií, třeba na automatizaci výroby. Resort o tom dnes ČTK informoval v tiskové zprávě. Příjem žádostí podle něj začne v pondělí 20. října a skončí ve středu 18. února příštího roku.
"Díky moderním digitálním řešením mohou malé a střední podniky rychleji uvádět produkty či služby na trh a efektivněji spolupracovat s obchodními partnery. Digitalizace rovněž usnadňuje expanzi na zahraniční trhy například prostřednictvím on-line platforem. Významným přínosem je také posílení transparentnosti, zvýšení bezpečnosti a schopnost rychle se přizpůsobit dynamickým změnám v technologickém prostředí," uvedl ředitel odboru inovativních a digitálních řešení na ministerstvu Petr Filipi.
Minimální výše způsobilých výdajů na projekt činí podle resortu 2,5 milionu korun, maximální pak 100 milionů korun. Míra podpory se liší v závislosti na regionu a velikosti podniku, více informací najdou zájemci na webu.
V OP TAK, který má skončit v roce 2027, je připraveno celkem 81,5 miliardy korun. Navazuje na skončený Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který mezi lety 2014 až 2020 rozdělil 100 miliard korun.