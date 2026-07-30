Ministerstvo kultury nabídne dva dny bezplatných vstupů na státní hrady a zámky
30. 7. 2026 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo kultury otevře letos ve dvou mimořádných termínech 30.srpna a 27. září všechny státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma.
Ministerstvo o tom informovalo ČTK. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a pokračuje v projektu zpřístupňování státních kulturních institucí. Do akce se podle ministerstva zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ).
"Chceme, aby naše kulturní dědictví bylo co nejdostupnější pro všechny. Úspěch jarního pilotu bezplatných vstupů do státních muzeí a galerií potvrdil, že veřejnost o podobné projekty stojí. Proto nyní stejnou možnost nabízíme také na státních hradech a zámcích," uvedl ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).
Ministerstvo zavedlo od dubna v pilotním projektu možnost navštívit první neděli v měsíci zdarma některá státní muzea a galerie, od července ji pak ukončilo, takže poslední volné vstupy mohli lidé využít v červnu. Mluvčí ministerstva Barbora Šťastná tehdy uvedla, že pilotní fázi bude ministerstvo vyhodnocovat.
Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky se ve dvou stanovených termínech budou vztahovat na základní prohlídkové okruhy a další vybrané návštěvnické trasy podle nabídky jednotlivých památek. Prohlídky se budou konat ve standardním režimu s omezenou kapacitou návštěvnických skupin.
Podrobné informace o zapojených památkách, otevírací době, možnostech rezervace i organizaci návštěv zveřejní v nejbližších dnech na svých stránkách NPÚ.
Návštěvnost v pěti největších státních muzeích, která byla 12. dubna rozhodnutím ministerstva kultury otevřená zdarma, se zhruba zdvojnásobila. Lidé mohli bez vstupného zavítat do expozic Národního muzea v Praze, Moravského zemského muzea v Brně, Slezského zemského muzea v Opavě, Národního technického muzea v Praze a Technického muzea v Brně. Největší nárůst byl v opavském Slezském zemském muzeu.
Na začátku dubna byly volně přístupné vybrané galerie zřizované ministerstvem. Úřad tehdy uvedl, že ekonomické dopady výpadku vstupného pro vybrané instituce vyhodnocuje. Cílem je vrátit návštěvnost na úroveň před epidemií covidem-19.
NPÚ spravuje více než 100 památkových objektů – hrady, zámky, hradozámky, kláštery, kostely, usedlosti, komplexy zahrad, zdravotnická zařízení, technické památky a vily. Seznam se nachází na jeho stránkách.