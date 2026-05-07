Ministerstvo financí vypsalo výběrové řízení na šéfa Letiště Praha
7. 5. 2026 – 8:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo financí jako jediný akcionář vypsalo výběrové řízení na člena či členku představenstva Letiště Praha s odpovědností za řízení společnosti.
Na informace na webu ministerstva dnes upozornil server Zdopravy.cz. V čele Letiště Praha stojí v současnosti Jiří Pos, jako členovi představenstva mu funkční období skončí letos 30. srpna.
Tomu odpovídá i nyní vypsané výběrové řízení, u kterého ministerstvo počítá s nástupem v srpnu či září. Podle informací Zdopravy.cz se Pos, který je předsedou představenstva Letiště Praha od 30. srpna 2021, plánuje přihlásit. Mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová potvrdila, že je to možné.
Zájemci mohou podle inzerátu podávat přihlášky do 31. května. Vybraný uchazeč má odpovídat za celkové strategické řízení a dlouhodobý rozvoj Letiště Praha, zajišťovat zavádění strategie schválené akcionářem a řídit společnost prostřednictvím vrcholového managementu. Ministerstvo od kandidátů požaduje minimálně pět let prokazatelné praxe v exekutivním managementu ve společnosti s více než 500 zaměstnanci. K přihlášce musí uchazeči přiložit koncept na téma "Strategické směřování společnosti Letiště Praha v desetiletém horizontu".
Záměrem akcionáře podle Krušinové je, aby se vybraný uchazeč stal šéfem letiště a současně také předsedou představenstva. Jde o stejný model, jaký je na letišti nyní. Pos se v roce 2021 do čela Letiště Praha vrátil po sedmi letech, pražské letiště už vedl mezi lety 2011 a 2014.
Letiště Praha má pětičlenné představenstvo. Spolu s Posem v něm působí místopředseda Jiří Kraus a členové Martin Kučera, Jaroslav Petržela a Marek Mastník. Letiště Praha loni odbavilo přes 17,75 milionu cestujících, což bylo meziročně o 8,5 procenta víc. Dostalo se tak na téměř stejné číslo jako v rekordním roce 2019 před pandemií covidu-19, kdy odbavilo 17,8 milionu cestujících.