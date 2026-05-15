Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nakoupit státní dluhopisy
15. 5. 2026 – 8:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla dnes novinářům ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky potrvá do 28. června, obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Večer ministryně na síti X uvedla, že k dnešním 18:00 dosáhly objednávky Dluhopisu Republiky 1,5 miliardy korun.
V současné emisi očekává Schillerová prodej obligací zhruba za 20 miliard korun. Z toho deset miliard korun by mělo připadnout na tříměsíční dluhopisy a po pěti miliardách korun na oba typy pětiletých dluhopisů. Ministryně zároveň upozornila na to, že objem může být v závislosti na poptávce vyšší i nižší. Další emisi Dluhopisů Republiky Schillerová plánuje předběžně na dobu před Vánocemi.
Podle Schillerové je nabídka dluhopisů občanům výhodná pro stát i pro investory. Pro stát to představuje diverzifikaci rizika a snížení závislosti na velkých institucionálních investorech. Lidé podle ministryně získají možnost stabilní a bezpečné investice. Výnos ze státních dluhopisů je přitom osvobozený od srážkové daně.
U pětiletého fixního dluhopisu bude průměrná úroková sazba při držení do splatnosti 4,5 procenta ročně. Úročení se bude zvyšovat v jednotlivých letech s délkou držení dluhopisu. U protiinflačního dluhopisu se bude úroková sazba odvíjet od květnové meziroční inflace v jednotlivých letech. Roční výnosy dluhopisů se budou reinvestovat do stejné emise. Lidé budou moct jednou ročně k předem stanovenému datu požádat o předčasné splacení dluhopisů včetně výnosů, a to bez sankcí a poplatků.
Tříměsíční dluhopis bude úročen sazbou 3,5 procenta ročně. Sazba se může měnit, pokud svou základní úrokovou sazbu upraví Česká národní banka (ČNB). Po třech měsících se dluhopis automaticky vymění za nový a jeho výnos se reinvestuje, pokud lidé čtyři pracovní dny před splatností nepožádají o vyplacení peněz.
Lidé mohou dluhopisy nakoupit elektronicky na webové stránce https://pssd.sporicidluhopisycr.cz/. Pro vytvoření osobního majetkového účtu je třeba se přihlásit identitou občana, nebo si nechat poslat poštou přihlašovací údaje. Lidé, kteří už z minulosti majetkový účet mají, ho mohou dál využívat.
Všechny typy obligací je také možné koupit na vybraných pobočkách ČSOB, pětileté dluhopisy rovněž na vybraných pobočkách České spořitelny. "Tyto dvě banky projevily zájem. Když do budoucna projeví zájem někdo jiný, dostane možnost také," řekla Schillerová. Finanční ústav v takovém případě musí mít dostatečnou pobočkovou síť.
Dluhopisy Republiky už ministerstvo financí vydávalo v letech 2018 až 2021, kdy byla Schillerová ministryní financí v předchozí vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). Zbyněk Stanjura (ODS), který ministerskou funkci zastával v letech 2021 až 2025, vydávání dluhopisů zastavil, podle něj přinášelo státu vyšší náklady než prodej dluhopisů institucionálním investorům.
Schillerová dnes řekla, že se v minulosti Dluhopisy Republiky prodaly celkem za 85 miliard korun. V současnosti Češi stále drží tyto obligace za zhruba 60 miliard korun, představuje to 1,6 procenta objemu všech vydaných státních dluhopisů.
Prodej státních dluhopisů občanům v Česku jako první zavedl v roce 2011 tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (tehdy TOP 09). Poslední emise z tohoto programu se uskutečnila v roce 2014.