Miliardář, který chce žít do 160 let, dostal nečekanou diagnózu. Jeho vlastní imunitní systém napadá žaludek
8. 7. 2026 – 13:48 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Americký podnikatel a biohacker Bryan Johnson se proslavil po celém světě jako muž, který se rozhodl porazit stárnutí. Každý rok investuje miliony dolarů do lékařských vyšetření, experimentálních metod i přísně kontrolovaného životního stylu. Jeho cílem je dožít se až 160 let. Přesto nyní oznámil diagnózu, kterou nečekal ani on.
Lékaři u něj odhalili autoimunitní atrofickou gastritidu – onemocnění, při kterém imunitní systém napadá buňky žaludeční sliznice. Sám Johnson svůj stav popsal slovy: „Můj žaludek požírá sám sebe.“
Na problém upozornil obyčejný krevní test
Vše začalo dlouhodobě nízkou hladinou železa. Přestože Johnson podstupuje pravidelná zdravotní vyšetření a pečlivě sleduje každý biomarker, právě přetrvávající chudokrevnost lékaře přivedla k podrobnějšímu vyšetření trávicího systému.
To odhalilo autoimunitní atrofickou gastritidu. Při tomto onemocnění imunitní systém poškozuje buňky vytvářející žaludeční kyselinu. Organismus pak hůře vstřebává železo i vitamin B12, což může vést k únavě, anémii nebo neurologickým potížím.
Nemoc, kterou zatím nelze vyléčit
Na rozdíl od mnoha jiných zdravotních problémů neexistuje léčba, která by autoimunitní gastritidu odstranila. Lékaři se proto zaměřují především na zmírnění následků nemoci, pravidelné kontroly a doplňování chybějících živin.
Onemocnění zároveň zvyšuje riziko některých komplikací, včetně změn na žaludeční sliznici, a proto pacienti obvykle docházejí na pravidelná gastroenterologická vyšetření.
Paradox muže, který bojuje se stárnutím
Bryan Johnson je známý svým projektem Blueprint. Každý den dodržuje přesně stanovený režim zahrnující přísnou stravu, desítky doplňků stravy, pravidelné cvičení i detailní sledování zdravotních ukazatelů. Podle vlastních údajů za tento program utratí přibližně dva miliony dolarů ročně.
Právě proto jeho diagnóza vyvolala takovou pozornost. Ukazuje totiž, že ani nejmodernější medicína ani téměř neomezený rozpočet nedokážou zabránit všem onemocněním.
Nenápadné příznaky se nevyplatí podceňovat
Autoimunitní gastritida se může dlouhou dobu projevovat jen velmi nenápadně. Mezi nejčastější příznaky patří dlouhodobá únava, chudokrevnost způsobená nedostatkem železa nebo vitaminu B12, slabost či zhoršená koncentrace.
Právě proto odborníci doporučují opakované nevysvětlitelné anémie nepodceňovat. Mohou být prvním signálem, že se v organismu odehrává onemocnění, které vyžaduje další vyšetření.