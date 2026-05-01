Michal David hodnotí singl od Charlotte Gott: "Samo o sobě se to nikam nedostane"
1. 5. 2026 – 11:38 | Magazín | Jana Strážníková
Očekávaný popový debut mistrovy dcery konečně zazněl v éteru a... Je to jiné, než jsme čekali.
Týdny mistrně šroubovaného očekávání a napětí jsou u konce, dcera slavného Karla Gotta, která si umělecky zkrátila jméno na Charlotte Gott, pustila do světa svůj pečlivě připravovaný singl In Too Deep, kterým začíná oficiální zteč na pole zpěvácké slávy.
A nutno připustit, že píseň jednak nezní zle, a jednak se hlavně nesnaží parazitovat na jméně, nesnaží se působit jako laciná výkladní skříň pěveckých schopností, ve které nejde o nic než o vytažení co nejvyššího tónu. Ne, že Charlotte umí zpívat, je jasné s nenucenou přirozeností, což je mnohem elegantnější řešení.
In Too Deep není žádná uřvaná popová odrhovačka, která by se snažila bodovat vlezlým refrénem a umělou chytlavostí. Ne, jedná se o uvěřitelný, přemýšlivý song s mírně potemnělou, ale sametovou atmosférou.
Jak ale připomíná odborník na slovo vzatý, hitmaker Michal David, který nový song zhodnotil pro magazín Expres, samotná píseň občas nemusí stačit, byť je sebelepší.
Hudba jako taková ale Davidovi jednoznačně imponuje: „Je to R&B, je krásně slyšet, že se stylizuje do tohoto stylu. Je to hodně soudobé a má to parametry světového formátu,“ uvedl slavný zpěvák.
„Není to české. Má to kořeny v Británii, cítím tam zahraniční produkci. Je to srovnatelné se světovými hvězdami,“ pokyvuje hlavou.
Problém by podle Davida mohla u zahraničního publika představovat výslovnost angličtiny – Charlotte sice nemluví jako robot, ale východní přízvuk prostě má, stejně jako ostatně my všichni.
„Důležité je mít dobrou výslovnost, oni to poznají. Ale proč bychom se měli etablovat jen v České republice? Všechno je možné. Máme špičky, jako byl Jan Hammer, ve filmu se to povedlo Formanovi. Pokud se dostane do soudobých žebříčků, může se z toho stát hit. Je to zajímavé. Líbí se mi to. Zpívá skvěle, melodicky, ty parametry to má,“ pokračoval Michal David.
Připomíná také, že, jak už padlo, píseň nemusí stačit: „Samo o sobě se to nikam nedostane. Záleží na producentovi a na tom, kdo ji povede. To je producentský servis. Pokud má kontakty a bude to dělat dobře, může se to někam dostat. Bude muset začínat třeba po klubech v Londýně. Záleží, jak se to chytne tady. Potenciál to má, ale je to všechno otázka mezi nebem a zemí,“ varuje hitmaker před předčasným optimismem.
Zároveň ale nepopírá, že minimálně u nás má Charlotte výhodu ve jméně Gott: „V jejím případě je to výhoda. Lidé jsou zvědaví, s čím přijde dcera Karla Gotta. A ona přichází s dobrou věcí,“ uzavřel.