Michael Schumacher už není upoután na lůžko. Velká změna po 12 letech
27. 1. 2026 – 14:01 | Zpravodajství | Alex Vávra
Dvanáct let po osudové lyžařské nehodě přicházejí nové, opatrně optimistické zprávy o zdravotním stavu Michaela Schumachera. Legendární jezdec Formule 1 zůstává mimo dohled veřejnosti, ale podle dostupných informací už není upoután na lůžko a jeho stav se velmi pozvolna posouvá kupředu.
Legenda Formule 1 Michael Schumacher zůstává i dvanáct let po osudové lyžařské nehodě jednou z největších záhad světového sportu. Muž, který dominoval královně motorsportu jako málokdo před ním, dnes svádí zcela jiný boj – mimo svět reflektorů, kamer a tribun. Nové informace naznačují, že jeho stav se v posledních letech přece jen posunul, byť jen velmi pozvolna.
Veřejnost se o zdravotním stavu sedminásobného mistra světa dozvídá jen minimum. Rodina si dlouhodobě zakládá na naprostém soukromí a každá drobná zpráva proto okamžitě vzbuzuje obrovský zájem. Právě proto nyní vzbudily pozornost informace, podle nichž už Michael Schumacher není trvale upoután na lůžko.
Tichý boj daleko od očí veřejnosti
Podle zdrojů blízkých rodině dnes Michael Schumacher dokáže sedět na invalidním vozíku. Stále vyžaduje nepřetržitou péči, kterou mu zajišťuje jeho manželka Corinna spolu s týmem zdravotních sester a terapeutů. Péče probíhá čtyřiadvacet hodin denně a patří k těm nejnáročnějším, jak po zdravotní, tak po finanční stránce.
Pokrok v jeho stavu umožňuje, aby byl převážen po rodinných sídlech na Mallorce a ve Švýcarsku u Ženevského jezera. I to je vnímáno jako významný posun oproti minulým letům, kdy se spekulovalo o tom, že je zcela odkázán na lůžko a minimální kontakt s okolím.
Schumacher utrpěl v roce 2013 těžké poranění hlavy po pádu na lyžích ve francouzských Alpách, kdy narazil do skály. Od té doby se nikdy neobjevil na veřejnosti. Právě absolutní informační vakuum vedlo k celé řadě fám, včetně tvrzení, že by dokázal komunikovat pouze mrkáním. Lidé z jeho okolí však naznačují, že realita je složitější – Schumacher podle nich částečně vnímá, co se kolem něj děje, i když jeho porozumění světu není úplné.
Rodina, ochrana soukromí a temné stránky slávy
Schumacherova rodina se kromě zdravotní situace musela v posledních letech vyrovnávat i s velmi nepříjemnými událostmi. V roce 2025 byli tři lidé odsouzeni za pokus o vydírání, když hrozili zveřejněním stovek fotografií a videí zachycujících Michaela Schumachera v jeho současném stavu. Materiály měly skončit na darknetu, pokud by rodina nezaplatila milionové částky.
Podobně nepravdivé se ukázaly i spekulace o tom, že by se Schumacher mohl objevit na svatbě své dcery. Rodina tyto zprávy odmítla a znovu zdůraznila, že jeho soukromí je absolutní prioritou.
Vzácný pohled do rodinného života přinesla alespoň nedávná fotografie sdílená jeho dcerou u příležitosti otcových narozenin. Snímek z doby před nehodou, na němž je zachycena usměvavá rodina, připomněl světu, jak zásadní zlom Schumacherův život potkal.
Michael Schumacher ukončil kariéru ve Formuli 1 v roce 2012 jako jedna z největších ikon v historii sportu. Sedm titulů mistra světa a 91 vítězství z něj udělaly symbol absolutní dominance, preciznosti a vůle vítězit. Dnes už jeho jméno neplní titulky kvůli rekordům a triumfům, ale kvůli tichému, dlouhému a nesmírně náročnému boji o důstojný život.
Zatímco svět motorsportu na jeho úspěchy nikdy nezapomene, Schumacherův současný příběh je především příběhem rodiny, oddanosti a neviditelné vytrvalosti. A i když se nové zprávy mohou zdát skromné, pro ty, kdo Michaela Schumachera znají, znamenají naději, že boj legendy ještě zdaleka neskončil.