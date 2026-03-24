MF nebude u cen paliv reagovat na lokální extrémy, ale na republikový průměr
24. 3. 2026 – 18:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo financí nebude u pohonných hmot reagovat na lokální cenové extrémy, ale na republikový průměr.
Situaci monitoruje, čas na další opatření nad rámec denních kontrol marží ale zatím nenastal, uvedlo dnes ministerstvo na dotaz ČTK. Ceny paliv v Česku rostou po vypuknutí konfliktu v Íránu. U některých pražských čerpacích stanic už cena nafty překročila 50 korun za litr.
Někteří představitelé vládní koalice v uplynulých dnech říkali, že by stát měl přistoupit k dalším opatřením, pokud pohonné hmoty budou stát víc než právě 50 korun za litr. "Primárním ukazatelem je pro nás vždy celorepublikový průměr, nikoliv lokální extrémy," řekl ČTK mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
Vláda také upozorňovala, že důležité bude, aby ceny pohonných hmot nerostly nad úroveň v sousedních zemích. Fous dnes zdůraznil, že Česko má i díky níže nastaveným spotřebním daním jedny z nejnižších cen pohonných hmot v Evropské unii. Připomněl také, že kontroly ministerstva financí ukázaly, že provozovatelé čerpacích stanic snížili své marže u benzinu i nafty.
"Daňová politika je strategický nástroj, který nemůže reagovat na denní oscilace cen na burze. Případná další opatření musí být systémová a komplexní, aby přinesla reálný efekt pro spotřebitele. Nadále platí, že žádná další opatření nejsou vyloučena, jejich čas ale zatím nenastal," doplnil Fous.
Opoziční ODS navrhovala kvůli zdražování pohonných hmot snížení spotřební daně. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to odmítla. Opatření by podle ní bylo nákladné pro státní rozpočet a zároveň by nepřineslo zásadní přínos pro motoristy. Navíc by vyžadovalo změnu zákona, takže by jeho přijetí trvalo dlouhou dobu.
Poslední týdny ceny paliv setrvale rostou v reakci na izraelsko-americké údery v Íránu, které začaly 28. února, a následné íránské odvetné útoky. Nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil od začátku konfliktu o více než šest korun, nafta o více než 11 korun.
Česko i přes poslední zdražování stále patří spíše k levnějším zemím v Evropě, řekl ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. V posledních týdnech je ovšem tuzemský růst cen rychlejší než v okolních státech, zejména pak u nafty. Například v týdnu od 9. do 16 března stoupla cena litru nafty v Česku podle dat Evropské komise o 3,36 koruny, v Rakousku o 1,37 Kč, v Polsku o 1,26 Kč a na Slovensku o 1,10 Kč. V Německu pak nafta v uvedeném období ještě mírně zlevnila.
"Česko doplácí na dlouhodobý stav, kdy nemá vlastní dostatečnou rafinační kapacitu nafty. V případech krize budou rafinerie vždy upřednostňovat domácí trh. Preference domácího trhu se mimo jiné projevuje na Slovensku dvojími cenami na čerpacích stanicích," vysvětlil Tyleček.
Celkově se přitom ceny benzinu a nafty v Evropě výrazně liší, podle Tylečka jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi i 20 korun za litr. K zemím s nejlevnějšími palivy patří Bulharsko nebo Malta, naopak nejvíce motoristé za tankování zaplatí tradičně v Nizozemsku, Dánsku nebo Německu.