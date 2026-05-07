Mezi rohlíky v obchodě byly peníze,s vykradeným bankomatem to nesouvisí
7. 5. 2026 – 16:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích dnes ležela krabička s větším obnosem peněz.
Podle nálezce byl uvnitř milion, policisté nyní zjišťují, komu peníze patří. Souvislost s ranním vykradením bankomatu ve stejné pražské čtvrti už ale vyloučili, řekl ČTK policejní mluvčí Richard Hrdina. Kolik peněz bylo v nalezené krabičce, zatím nevěděl.
K nálezu peněz mezi pečivem policisté vyjížděli dnes dopoledne. "Zjišťujeme, jak se tam dostaly, komu patří. Prověřovali jsme i možnou spojitost s vykradením bankomatu z rána, což se nepotvrdilo. Peníze tedy pochází odjinud," uvedl mluvčí.
Bankomat v obchodním centru v Dobronické ulici v Kunraticích odpálili v noci na dnešek neznámí pachatelé, po kterých kriminalisté pátrají. Stejně tak hledají peníze. Škodu zatím ale nevyčíslili. Způsob odpálení tohoto bankomatu byl podle Hrdiny stejný jako zhruba před měsícem u pražského obchodního centra na Opatově.
Tam pachatelé poškodili s použitím pyrotechniky dva bankomaty, ukradli z nich několik milionů a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. O týden později policisté zadrželi tři podezřelé cizince a obvinili je z krádeže vloupáním, všichni skončili ve vazbě.