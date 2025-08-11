Mexiko kritizuje podobu sandálů od Adidasu, podobá se domorodé obuvi
11. 8. 2025 – 18:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Mexické úřady kritizují německou společnost Adidas za nový model sandálů, který se podle nich nápadně podobá obuvi domorodých národů ve státě Oaxáca.
Mexičtí představitelé tvrdí, že si Adidas přivlastnil model sandálů pro své vlastní komerční účely, což firma uznala. Návrhář, který pro Adidas model vytvořil, se omluvil, píše dnes agentura AFP.
Nový model otevřené obuvi Oaxaca Slip-On navrhl americký tvůrce Willy Chavarria, jenž má mexické kořeny. Podle Mexika se nový model velmi podobá tradičním domorodým sandálům huaraches. Jen podrážka je u bot od Adidasu výraznější.
"Velké firmy si často přivlastňují výrobky, myšlenky a produkty domorodých komunit," uvedla v pátek mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Dodala, že její vláda přichystá zákon, kterým by podobným situacím měl předcházet.
Adidas poslal mexickým úřadům dopis, ve kterém uznává, že výhrady jsou oprávněné, uvádí agentura AP. Firma dodala, že chce jednat o tom, jak nahradit vzniklou škodu. To, že německá společnost chce jednat o odškodnění, potvrdili i mexičtí zástupci.
Návrhář Chavarria uvedl, že způsob jakým nový model obuvi vznikl, neodpovídá požadavkům na přístup respektující kulturu domorodých národů. V prohlášení uvádí, že hluboce lituje toho, že model nevznikl "za přímého a smysluplného partnerství s komunitami ve Oaxáce".
V podobné situaci se před několika měsíci ocitla italská firma Prada. I ona čelila kritice, že se její nový model sandálů podobal tradiční otevřené obuvi, která se vyrábí na západě Indie. Firma pak podle stanice BBC přiznala, že se indickými výrobky inspirovala, a uvedla, že chce spolupracovat s místním podnikateli.