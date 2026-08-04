Metnar očekává po zpřísnění dočasné ochrany méně uprchlíků z Ukrajiny
4. 8. 2026 – 14:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rozhodnutí Rady EU, které omezuje udělení dočasné ochrany pro běžence z Ukrajiny s brannou povinností, podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) omezí počty nově příchozích uprchlíků před válkou o desítky procent.
Metnar to dnes uvedl v tiskové zprávě. Podle údajů ministerstva vnitra k pondělní půlnoci je v Česku nyní 395.366 lidí s dočasnou ochranou, za poslední týden přišlo zhruba 800 lidí.
"Naše vláda zpřísnění podmínek dočasné ochrany prosazuje dlouhodobě a oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy," uvedl Metnar. "Toto rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity a uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému," dodal.
Omezení, které začne platit ve středu, se bude vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu, nebude se týkat těch, kteří ji již v EU dostali a pouze si ji prodlužují. Lidé vysídlení z Ukrajiny budou muset pro získání ochrany prokázat splnění vojenských povinností.
Mohou například předložit cestovní pas s výstupním razítkem ukrajinských úřadů a tak dokázat, že z Ukrajiny odešli legálně, nebo mohou předložit dokumenty, že brannou povinnost plní, nebo jsou od ní osvobozeni. Aktuální informace ministerstvo zveřejnilo také na informačním portálu pro cizince. Opatření podle irského předsednictví Rady EU reaguje na vývoj ukrajinských vojenských potřeb.
Rada EU současně prodloužila dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do 4. března 2028.