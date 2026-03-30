Meteorologové zpřesnili předpověď na tento týden: 10 cm nového sněhu
30. 3. 2026 – 12:00 | Magazín | BS
Velikonoce se letos ponesou v zimním duchu, na některých místech dokonce i se sněhovou nadílkou.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnili podrobnou předpověď počasí pro tento týden. Už delší dobu různé předpovědní služby avizují, že by se po Velikonocích mělo znatelně oteplit, jenže to je ještě daleko a nyní je spíš potřeba se připravit na chladný, místy až zimní týden.
Dnes přejde přes naše území okluzní fronta a za ní chladnější vzduch od severozápadu. Ve středu pomalu postoupí tlaková výše a s ní pozvolné zvyšování teplot. O návratu k vyloženě horkému jaru ale zatím ještě chvíli nebude řeč.
„Pondělí i úterý přinesou chladné proměnlivé počasí, během dne s četnými přeháňkami, které v polohách většinou nad 500 m n. m., ale při intenzivnějších srážkách i níže budou většinou sněhové,“ předpovídají meteorologové na sociální síti.
„V úterý pak může výjimečně, zejména v Čechách i zabouřit. Večer bude oblaků i srážek ubývat. Ranní teploty se budou pohybovat mezi +3 až -2 °C. Odpolední maximální teploty vystoupají na 5 až 10 °C (obr. 1). Vítr bude vát po oba dva dny mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s,“ pokračují.
Zbystřit by měli především milovníci zimních sportů, protože si v sezóně nejspíš naposledy budou moci zalyžovat: „Zejména na horách se dočkáme i nové sněhové pokrývky. Většinou napadne v polohách nad 600 m do 5 cm nového sněhu, ale na Šumavě, v Krušných horách a v Beskydech až 10 cm nového sněhu. Oba dva dny přinesou ideální příležitost na poslední jarní lyžování na českých horách, zejména v hřebenových polohách hor půjde i o prachový sníh,“ uvádějí odborníci.
Sníh na horách bude padat i o příštím víkendu: „Od středy do konce týdne se již prosadí více tlaková výše, čekejme většinou oblačno až polojasno, jen ojediněle, v sobotu a v neděli místy se objeví přeháňky, které v horských oblastech budou většinou sněhové,“ píše ČHMÚ.
Jinak ale bude patrný trend mírného oteplení: „Ranní teploty se budou pohybovat zpočátku kolem 0 °C, zejména v Čechách mohou klesnout až k -4 °C. Postupně od pátku se oteplí na 6 až 1 °C, ale při zmenšené oblačnosti klesnou kolem 0 °C. Odpolední maximální teploty vystoupají na 7 až 11 °C, postupně na 10 až 15 °C,“ zakončují meteorologové.