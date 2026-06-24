Meteorologové varují: O víkendu sežehnou Česko teploty ohrožující zdraví, absolutní rekord je v ohrožení
24. 6. 2026 – 10:55 | Magazín | BS
Blíží se víkend jak vytažený z pece. V ohrožení bude i absolutní teplotní rekord Česka.
Už několik dní se prakticky všechny meteorologické zdroje shodují, že Evropu a tedy i Česko čeká mimořádně žhavý týden, jehož maxima by měla přijít o víkendu a příští pondělí. Horko je prakticky jisté, teď už jen zbývá zjistit, jak vysoko vlastně rtuť teploměrů vystoupá.
Evropský model ECMWF hlásí teploty překračující 40 °C už několik dní, nyní se k varování připojili i odborníci z ČHMÚ, kteří zpravidla bývají zdrženlivější a s významnými prohlášeními čekají, až když se opravdu ví, co se vlastně stane.
„Během dnešního dne se začne výrazně oteplovat a následující víkend bude extrémně teplý. Podobné situace jsme za posledních 10 let zažili již několikrát, ale vždy se nejteplejší vzduch udržel nad západní Evropou, mimo naše území (ve Francii byl překonán národní rekord včera). Tentokrát se tak teplý vzduch poprvé dostane i k nám,“ vysvětluje ČHMÚ.
Absolutní teplotní rekord země bude v ohrožení: „S velkou pravděpodobností bude vzduchová hmota v neděli stejně teplá nebo možná ještě mírně teplejší, než před 14 lety, kdy jsme v Dobřichovicích naměřili právě 40,4 °C,“ předpovídají odborníci s tím, že ale také bude záviset na vlhkosti vzduchu a síle větru.
„Ohledně očekávané vlhkosti vzduchu na tento týden zatím panuje určitá nejistota. Ale například britský model ECMWF předpokládá vzduch v neděli odpoledne ještě sušší, než v roce 2012. To by nahrávalo opět vyšším teplotám. Záležet ale bude i na proudění větru,“ upřesňuje ČHMÚ.
„Podstatný rozdíl oproti roku 2012 také bude fakt, že není srpen, ale červen. Dny jsou mnohem delší (hodin slunečního svitu je více), což může také podstatně ovlivnit denní maximum. Například nedělní den bude o 2 hodiny delší, než tomu bylo 20. srpna 2012. Začínat také ráno budeme na mnohem vyšších teplotách, než tomu bylo tehdy v srpnu,“ dodávají meteorologové.
Tak či tak, víkend bude mimořádně žhavý a ať už padne rekord, nebo ne, extrémně vysoké teploty představují značné zdravotní riziko a zátěž především pro starší generaci, těhotné ženy a malé děti. Tak se pořádně přichystejte a nic nepodceňte.
V platnosti je také výstraha ČHMÚ před vysokými teplotami. Platí prakticky pro celé území: