Meteorologové upřesnili předpověď počasí: Jak bude o Velikonocích a kdy se vrátí teplé jaro

29. 3. 2026 – 10:57 | Magazín | BS

Meteorologové upřesnili předpověď počasí: Jak bude o Velikonocích a kdy se vrátí teplé jaro
Letos si na velikonoční svátky moc krásného počasí a příjemných teplot moc neužijeme, informují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

Odborníci z ČHMÚ na dnešek předpovídají chladné a vlhké počasí, ve vyšších polohách opět doprovozené sněhovou nadílkou:

„Dnes se nad našim územím střetávají frontální rozhraní od východu a okluzní fronta od západu a výsledek na počasí u nás bude ten, že bude převládat zataženo až oblačno, místy se bude vyskytovat déšť nebo přeháňky a zpočátku tyto srážky budou nad 400 m, v průběhu dne pak nad 700 m přecházet ve sněhové,“ uvádějí meteorologové na sociální síti.

„V pozdějších odpoledních a večerních hodinách bude v Čechách ubývat oblačnosti a to až do vyjasnění a srážky budou ustávat. Odpolední teploty vystoupí na 4 až 9 °C. Foukat bude mírný, ale na Moravě a ve Slezsku až čerstvý vítr od severozápadu až severu 4 až 8 m/s a bude večer slábnout a v Čechách se změní na západní,“ dodávají.

Zaměříme-li se na dlouhodobější předpovědi, zjistíme, že o moc lépe nebude prakticky po celé Velikonoce, ačkoliv okolo státních svátků už se bude trochu oteplovat.

Podle týdenního výhledu ČHMÚ budou denní i noční teploty až do středy prakticky beze změny, na Zelený čtvrtek a Velký pátek se pak oteplí na denní hodnoty okolo 11 °C a noční okolo 4 °C. Podobně by pak mělo být i o víkendu.

Předpovědní služba AccuWeather předpokládá citelné oteplení okolo Velikonočního pondělí a v dalším týdnu po něm: Očekává teploty až k 17 - 18 °C. Podobné hodnoty pak s mírnými výkyvy předpokládá po celý zbytek dubna.

S oteplením po Velikonocích souhlasí i měsíční předpověď Českého hydrometeorologického ústavu: „Pravděpodobně nejteplejším bude poslední týden období, kdy minimální noční teploty se budou pohybovat kolem 5 °C, nejvyšší denní kolem 16 °C,“ stojí ve výhledu na období 23.3. - 19.4.

Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

