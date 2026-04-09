Meteorologové nezveřejnili dobré zprávy: Bude sněžit
9. 4. 2026 – 13:11 | Magazín | BS
Zima se letos odmítá vzdát a v pátek bychom se podle předpovědi ČHMÚ měli dočkat sněhové nadílky.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu přišli s předpovědí, která už moc lidí nepotěší: V pátek máme na poměrně velké části území počítat se sněhovými srážkami.
„V pátek dopoledne zasněží,“ uvádějí odborníci na sociální síti.
„V pátek očekáváme zataženo až oblačno, na východě a severovýchodě zpočátku jasno až polojasno. V Čechách ráno a dopoledne od západu na většině území déšť, déšť se sněhem a přechodně i sněžení. Na Moravě srážky až odpoledne a večer, jen ojediněle a s výjimkou hor dešťové. V Čechách odpoledne ubývání srážek a místy i oblačnosti,“ doplňují předpověď.
„Sníh však bude většinou odtávat, ale při vyšší intenzitě srážek se sněhová pokrývka může přechodně vytvořit,“ zakončují experti z ČHMÚ.
Na přiložené mapce je vidět, kde je nejpravděpodobnější, že bude sněžit. Jedná se o velkou část středního a západního Česka – kraje Karlovarský, Ústecký, Středočeský, Plzeňský, Jihočeský a možná i částečně Jihomoravský či Vysočina.
V příštím týdnu už by se ale mělo oteplovat a teplotní maxima by během dne měla stoupat až ke 20 °C, předpovídají meteorologové.