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Meteorologové nemají dobré zprávy: Úleva bude jen kratičká, pak zas peklo

23. 6. 2026 – 10:52 | Magazín | BS

Meteorologové nemají dobré zprávy: Úleva bude jen kratičká, pak zas peklo
zdroj: Freepik
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Máme před sebou nejspíš nechladnější den na celkem dlouhou dobu. A i tak budou teploty stoupat ke třicítce.

Začalo astronomické léto. A to tak, že opravdu není pochyb, které období zrovna vládne: Jak upozorňuje Český hydrometeorologický ústav, dnešní teploty budou téměř tropické, a i tak půjde o nechladnější den týdne.

„Nejvyšší teploty budou nejčastěji mezi 24 až 29 °C, na Moravě, zejména té jižní, čekáme maxima i kolem 30 °C. Přestože budou dnešní teploty letní až tropické, úterý bude nejchladnějším dnem týdne,“ uvádí odborníci z ČHMÚ.

„Během dne se dočkáme přechodně až oblačné oblohy a zejména na Šumavě se ojediněle budou vytvářet přeháňky nebo bouřky. Večer se bude vyjasňovat,“ předpovídají.

Od zítřka už ale mají teploty opět stoupat. Na tom se shodují prakticky všechny dostupné modely a předpovědi, jen není úplně jasno kam až rtuť nakonec vystoupá.

Podle týdenní předpovědí ČHMÚ bude ke konci týdne, o víkendu a příští pondělí 32 až 36 °C, v nížinách ojediněle až 38 °C.

Předpovědní agregát AccuWeather hlásí na víkend 38 °C:

A evropský model ECMWF halí celou Evropu i Česko do pekelných barev, které by mohly znamenat i lokální teploty nad 40 °C.

Nedělní poledne podle ECMWF:

ecmwf 23062026 zdroj: ECMWF

Tagy:
počasí horko vedro předpověď počasí jak bude extrémní teploty
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather, ECMWF
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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