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Meteorologové mají dobré zprávy: Konečně klidný víkend

3. 7. 2026 – 11:51 | Magazín | BS

Meteorologové mají dobré zprávy: Konečně klidný víkend
zdroj: Freepik
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Konec týdne se ponese ve znamení klidu a příjemného počasí.

Po řadě dní, kdy v meteorologických předpovědích nešlo číst skoro nic jiného než jen příval jedné jobovky za druhou, tu konečně máme předpověď, kterou je příjemné číst. Nehrozí žádná vedra, průtrže, vichry, kroupy ani ničivé bouře.

Víkend bude příjemný, slunečný, letní a teplý. Ale ne žhavý a neděle bude spíš deštivá.

„Přes den bude slunečno, v odpoledních hodinách čekáme přechodně kupovitou oblačnost a k večeru se začnou mraky rozpouštět. Hlavně na Moravě bude odpoledne foukat přechodně až čerstvý vítr s nárazy kolem 15 m/s. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 23 °C, ale na jihu Moravy bude až 28 °C,“ předpovídá ČHMÚ.

V sobotu bude prakticky stejně, v noci na neděli a pak v samotnou neděli by se mohlo zatáhnout a zapršet.

„Zítřejší počasí bude ještě podobné tomu dnešnímu, ale od neděle bude spíše velká oblačnost a na mnoha místech se bude objevovat déšť nebo přeháňky, jen vzácně i bouřky. Teploty se přesto příliš nebudou, minimální budou mezi 16 a 11 °C a přes den budou většinou stoupat na 19 až 24 °C, na jižní Moravě až na 27 °C,“ dodávají meteorologové.

Podle týdenní předpovědí ČHMÚ vydrží podobné počasí celý příští týden, okolo příštího víkendu se ale začne oteplovat. Jak moc, zatím není jasné. Některé modely předběžně předpovídají celkem silná vedra, ČHMÚ zatím očekává maxima pod 30 °C.

Tagy:
počasí předpověď počasí jak bude weather
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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