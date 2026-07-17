Meteorit prorazil střechu domu a ukrýval překvapivé tajemství. Vědci věří, že může změnit pohled na vznik života
17. 7. 2026 – 15:12 | Zpravodajství | Boris Staněk
Když obyvatel domu v americkém New Jersey uslyšel ohlušující ránu, nejspíš ho ani nenapadlo, že právě zažil něco, co se stává jen jednou za mnoho let. Černý kámen, který prorazil střechu jeho domu, totiž nepřiletěl z vedlejší ulice, ale z hlubin vesmíru.
A vědci v něm objevili něco mimořádného – organické látky, které mohly hrát důležitou roli při vzniku života na Zemi.
Kámen z vesmíru dopadl přímo do ložnice
Meteorit dopadl 16. července 2024 do domu ve městě Hillsborough ve státě New Jersey. Jeho pád předcházelo jasné světlo na obloze a silný sonický třesk, který zaznamenali lidé v New Yorku i okolních státech.
Majitel domu našel v ložnici díru ve stropě, černý prach a několik úlomků. Na doporučení odborníků je okamžitě sebral v rukavicích a uložil do hliníkové fólie, čímž minimalizoval riziko kontaminace. Právě díky tomu mohli vědci vzorek podrobně analyzovat. Studie byla následně publikována v odborném časopise Science Advances.
Vzácný meteorit ukrýval organické sloučeniny
Laboratorní analýza ukázala, že jde o mimořádně vzácný uhlíkatý chondrit, tedy typ meteoritu, který obsahuje materiál z počátků vzniku Sluneční soustavy.
Největší pozornost ale vzbudil nález aminokyselin – základních stavebních kamenů bílkovin. Vědci zdůrazňují, že nejde o důkaz mimozemského života. Objev však podporuje teorii, že některé organické molekuly potřebné pro vznik života mohly být na mladou Zemi dopraveny právě meteority.
Jaké aminokyseliny vědci v meteoritu objevili a proč jsou tak důležité?
Aminokyseliny jsou látky, ze kterých vznikají bílkoviny – základ všech živých organismů na Zemi. Jejich přítomnost v meteoritech není úplnou novinkou, tento nález je ale výjimečný tím, že vzorek byl mimořádně dobře zachovaný a téměř okamžitě zajištěný po dopadu.
Výzkumný tým navíc objevil stopy po působení velmi koncentrovaných slaných roztoků na mateřském asteroidu. Takové prostředí dosud u podobných těles vědci neznali a může přinést nové informace o chemických procesech v rané Sluneční soustavě.
Znamená to, že jsme našli mimozemský život?
Ne. To vědci opakovaně zdůrazňují. Objevené aminokyseliny nejsou živými organismy. Jde pouze o organické molekuly, které jsou důležitými stavebními kameny života. Přesto jejich nález posiluje hypotézu, že část látek potřebných pro vznik života mohla na naši planetu dorazit z vesmíru před miliardami let.
Jeden kámen může změnit pohled na minulost
Na první pohled vypadal jako obyčejný černý kámen. Ve skutečnosti ale putoval vesmírem miliardy let a uchoval informace o době, kdy se teprve formovaly planety.
Právě proto považují vědci meteorit z New Jersey za jeden z nejzajímavějších kosmických nálezů posledních let. Další analýzy by mohly odhalit, jaké chemické procesy probíhaly v rané Sluneční soustavě a zda právě podobné meteority pomohly připravit podmínky pro vznik života na Zemi.