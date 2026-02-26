Město dostalo zlato za 85 milionů od anonyma, z bizarního důvodu
26. 2. 2026 – 15:34 | Zpravodajství | Alex Vávra
Anonymní dárce poslal Ósace 21 kilogramů zlata v hodnotě zhruba 85 milionů korun, aby pomohl opravit rozpadající se vodovodní potrubí. Šokovaná radnice mluví o bezprecedentním gestu, které přichází v době rostoucích obav o bezpečnost městské infrastruktury.
Jeden anonymní obyvatel Ósaky způsobil v Japonsku poprask, jaký se jen tak nevidí. Městu totiž věnoval 21 kilogramů zlatých slitků, aby pomohl vyřešit problém, který trápí statisíce lidí – rozpadající se vodovodní potrubí. Hodnota daru dosahuje 560 milionů jenů, což je v přepočtu zhruba 85 milionů korun. A to už je částka, která dokáže pořádně zahýbat městským rozpočtem.
Zlaté slitky byly předány Městskému vodárenskému úřadu v listopadu. Dárce si přál jediné: aby jeho bohatství šlo výhradně na opravu chátrající infrastruktury. Žádná reklama, žádné jméno na pamětní desce. Jen zlato a jasný vzkaz.
Starosta Hidejuki Jokojama přiznal, že když se o daru dozvěděl, zůstal v šoku. Podle něj jde o mimořádně štědrý čin, který může výrazně pomoci s řešením dlouhodobého problému.
Město pod tlakem: stovky kilometrů potrubí na hraně životnosti
Ósaka, třetí největší město Japonska s 2,8 milionu obyvatel, stojí před obrovskou výzvou. Musí obnovit celkem 259 kilometrů vodovodního potrubí. Pro představu: oprava pouhých dvou kilometrů vyjde přibližně na 500 milionů jenů, tedy asi 76 milionů korun. Dar ve výši 85 milionů korun tak pokryje jen malou část nutných prací.
Proč je situace tak vážná? Většina japonské infrastruktury vznikla během poválečného ekonomického boomu. Ósaka se však začala rozvíjet ještě dříve než mnohá jiná města, což znamená, že její potrubí i další technické sítě stárnou rychleji. Kov, který desítky let spolehlivě sloužil, dnes doslova dosluhuje pod nohama milionů lidí. V rozpočtovém roce končícím v březnu 2025 zaznamenalo město 92 případů úniku vody pod silnicemi. Každý takový únik představuje nejen finanční ztrátu, ale i bezpečnostní riziko.
Propadliny a tragédie jako varování
Obavy o stav vodohospodářské infrastruktury zesílily po dramatické události z minulého roku, kdy se do obří propadliny zřítil nákladní automobil a jeho řidič zahynul. Příčinou byla poškozená kanalizace v prefektuře Saitama severně od Tokia. Tragédie vyvolala celonárodní debatu o tom, v jakém stavu se nachází podzemní sítě v celé zemi.
I v samotné Ósace se už objevily propadliny na městských komunikacích. Představa, že se pod asfaltem mohou skrývat další oslabené úseky potrubí, není pro obyvatele nijak uklidňující.
Anonymní dar tak nepředstavuje jen finanční injekci, ale i silný symbol. Ukazuje, že odpovědnost za město neleží pouze na politicích a úřednících, ale i na samotných obyvatelích. Zatímco identita štědrého dárce zůstává tajemstvím, jeho čin už teď vstoupil do historie města.
Zlato možná pochází z trezoru jediného člověka, ale jeho hodnota teď proudí potrubím pod ulicemi Ósaky. A pokud pomůže zabránit další tragédii, může se stát tím nejcennějším kovem, jaký kdy město dostalo.