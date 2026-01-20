Mění se pravidla pro řidiče seniory. Jste na to připraveni?
20. 1. 2026 – 13:38 | Magazín | Anna Pecena
Nový rok přinesl na českých silnicích pořádnou várku novinek pro řidiče-seniorů. Řidiči, kteří přelomili 65 let, konečně nemusí při kontrolách tahat papírové potvrzení o zdravotní způsobilosti. Jenže to platí jen za určitých podmínek a řada řidičů si toho pořádně nevšimne, což může vést k nepříjemnostem s policií. Změny zároveň posouvají věk povinných lékařských prohlídek a jsou součástí větší digitalizace státní správy.
Co se vlastně změnilo
Novela pravidel, která platí od 1. ledna 2026, posunula hranici pro první povinnou lékařskou prohlídku u řidičů ze 65 na 70 let. Do této věkové hranice tak spousta seniorů získá pět let „volnější jízdu“ bez nutnosti lékařské návštěvy kvůli řidičáku. Podle expertních odhadů se tím ušetří tisíce návštěv u lékařů, kteří byli kvůli dosavadnímu systému často přetíženi.
Druhá velká novinka spočívá v tom, že papírové potvrzení o zdravotní způsobilosti už starší řidiči nemusí mít fyzicky u sebe. Policie si platnost takového posudku ověří přímo v elektronickém registru řidičů během silniční kontroly. To má podle odborníků ulehčit situaci starším řidičům, kteří často na papíry zapomínali a riskovali pokutu až několik tisíc korun.
Kdy papír stále potřebujete
Pozor, úleva se netýká úplně všech. Řidiči, kteří absolvovali lékařskou prohlídku ještě do 31. prosince 2025, mají stále povinnost nosit papírový posudek u sebe až do jeho vypršení. Teprve posudky vystavené od 1. ledna 2026 v elektronické podobě nemusí být s řidičem fyzicky.
Podle dostupných informací musejí senioři absolvovat lékařskou prohlídku po dosažení 70 let a poté každé dva roky. Dřívější pravidlo přinášelo povinnost již od 65 let, což se ukázalo být v praxi pro mnoho starších řidičů zbytečně přísné vzhledem k prodlužující se průměrné délce života a obecně lepšímu zdravotnímu stavu populace.
Názory veřejnosti
Reakce veřejnosti na sociálních sítích a v diskuzích se různí. Zatímco někteří vítají konec papírování a úlevu ve formě posunutí věku pro prohlídky, jiní varují, že vyšší věk neznamená automaticky lepší zdravotní stav. Statistiky totiž ukazují, že počet dopravních nehod zaviněných řidiči staršími 60 let se v posledních letech zvyšuje, například v roce 2024 došlo k více než 11 000 takových nehod, což je nárůst o zhruba 15 % oproti roku 2020.
Co si z toho odnést
Shrnuto a podtrženo, změna je pro řidiče-senioři vítanou úlevou, ale rozhodně neznamená, že je možné úřední povinnosti vynechat. Kdo má starý papír, měl by ho stále vozit, a kdo se blíží k 70 letům, měl by si včas naplánovat návštěvu u lékaře. Digitalizace sice slibuje pohodlí, ale také vyžaduje, aby každý řidič věděl, jak pravidla přesně fungují.