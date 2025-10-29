Měli přijít spolu, dorazil jen on. Slováček a Patrasová opět na nože
29. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Nevypadá to, že by se vztahy slavného páru měly nějak zásadně lepšit.
Když se nedávno Dáda Patrasová vesele usmívala při předávání obrazu a s manželem Felixem Slováčkem si v dobrém rozmaru dokonce vyměnila pár polibků, všichni jsme doufali, že konečně svítá na lepší časy.
Dáda by si je rozhodně zasloužila, však jí v posledních letech stíhá prakticky jen samá rána za ránou. Jenže naděje se ukázala jako marná a příjemné vystoupení bylo na dlouhou dobu poslední.
Místo zlepšení vztahů totiž následovaly pořádné koše špinavého prádla: „Jako kdyby tam nebyla. Ona si ani nepamatuje, že tam byla! Má takový trošku problém s pamětí. Člověk by si řekl, že se nad sebou zamyslí a přestane pít víno. Ale pít nepřestala a nepřestala pít ani potom,“ sdělil Felix Blesku, když komentoval pobyt své ženy na psychiatrické klinice v Bohnicích.
Dáda záhy ostře reagovala s tím, že do léčebny zamířila kvůli depresím a smutku po ztrátě dcery, nikoliv kvůli alkoholu: „Pobyt v léčebně byl ohledně úmrtí mé dcery Aničky. Nešlo o alkohol. To, co dělá můj manžel, je smutné a neomluvitelné,“ řekla pro magazín Expres.
Rozmrzelost z manželova chování ale evidentně ještě nezmizela a Dáda si pak znovu postěžovala i Blesku: „Proč je Felix tak falešný? Doma by se přetrhl a pak? Hází na mě špínu, a já přitom mám o něj strach. Opravdu mám obavy o jeho život, vždyť je mu přes osmdesát let. Měl by se starat o své zdraví,“ psala v SMS zprávě.
Felix se pak možná na truc, možná jen shodou náhod začal zase stýkat se svou někdejší milenkou Lucií Gelemovou, což Dáda nesla mimořádně zle: „Nic jí do toho není! Pořád se nám se*e do života! Felixovi jsem jasně řekla, že si to nepřeji a jestli to tak chce, klidně se rozvedu. Už toho mám vážně dost a jsem připravená podepsat rozvodové papíry. Nechci, aby paní Gelemová byla součástí našich životů,“ hrozila.
Stejně jako už několikrát předtím to nevypadá, že by se měl konat rozvod. Vztahy jsou ale zřejmě stále na bodu mrazu: Slováček s Patrasovou totiž potvrdili společnou účast na tiskovce Pražského komorního orchestru. Dorazil ale jen Felix.
„To já za ni nemůžu mluvit. Asi se jí neudělalo nejlíp. Já nevím,“ vysvětloval Felix pro eXtra.cz.
Zdroje magazínu ale tvrdí, že za vším stála ostrá hádka krátce předtím, než měl pár dorazit. Dáda pak neměla náladu s mužem kamkoliv chodit a zůstala doma.
Felix pak ještě potvrdil rozdělení dědictví po dceři Aničce, z něhož Dáda nedostane nic: „Ano, souhlasím s tím. Anička to za života rozdělila a udělala to správně. Nemůžu k tomu nic víc říct,“ uvedl.