Mayová mě neposlechla, vadí Trumpovi. Brexit naruší jejich obchodní vztahy

Americký prezident Donald Trump se při návštěvě Británie pustil do premiérky Theresy Mayové. Ta podle jeho slov neposlechla jeho rady k brexitu, což může vážně poškodit vzájemnou obchodní dohodu mezi Británií a Spojenými státy. V rozhovoru pro list The Sun prozradil, že lituje konce Borise Johnsona v britské vládě, protože nejraději by ho viděl v jejím čele.

Mayová podle aktuálního plánu hodlá zachovat více obchodních vazeb na EU, než si přáli zastánci rázné odluky od Bruselu. Kvůli tomu počátkem týdne rezignoval Johnson a ministr pro brexit David Davis. "Pokud udělají dohodu v tomto stylu, budeme jednat s Evropskou unií, místo abychom jednali s Británií, takže to zřejmě zhatí dohodu (o volném obchodu s Británií)," řekl Trump britskému listu. Právě separátní dohoda s USA, o níž Trump mluví dlouhodobě, je jedním z významných bodů zdůrazňovaných stoupenci tvrdého brexitu jako výhoda nezávislosti na EU. Víra v Johnsonův návrat Americký prezident se s Mayovou sešel již při čtvrteční slavnostní večeři a znovu s ní bude jednat dnes. Premiérka v projevu na úvod setkání zvolila diplomatický tón a USA označila nejen za "nejbližšího spojence, ale i nejdražšího přítele". Trump přitom nešetřil kritikou její představy o brexitu již během summitu NATO bezprostředně předcházejícího jeho britské návštěvě. "Říkal jsem Therese Mayové, jak to (brexit) provést, ale ona nesouhlasila, neposlechla mě. Chtěla jít jinou cestou," řekl Trump s dovětkem, že jednání o brexitu trvají již moc dlouho, a proto z nich jistě nevzejde dobrá dohoda. Trump prý lituje odchodu Johnsona a doufá, že se do vlády jednoho dne vrátí. "Chovám k němu velký respekt. Zjevně mě má rád a říká o mně velice hezké věci," prohlásil americký prezident, podle něhož by Johnson byl skvělý premiér. Na otázku, zda by měl exministr zahraničí nahradit v úřadě Mayovou, Trump odvětil: "No, nesnažím se je štvát jednoho proti druhému." Související články Britští ministři končí kvůli měkkému brexitu. Mayová nemá autoritu, varuje opozice

