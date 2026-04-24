Maximální ceny pohonných hmot dnes vzrostou o vyšší desítky haléřů na litr
24. 4. 2026 – 8:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, dnes o vyšší desítky haléřů za litr vzrostou.
Maximální cena nafty se zvýší o 88 haléřů na 42,04 Kč za litr, benzin bude možné prodávat za 41,61 Kč za litr, tedy o 49 haléřů dráž. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
Průměrné ceny pohonných hmot v Česku v mezitýdenním srovnání druhý týden v řadě klesly. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 40,46 koruny za litr, před týdnem byl o 91 haléřů dražší. Nafta od té doby zlevnila o 3,69 koruny na průměrných 40,82 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Ministerstvo financí ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
Podle analytiků lze v následujících dnech očekávat, že ceny budou růst. Důvodem jsou prudké výkyvy na trhu z posledních dnů. Dlouhodobý výhled dalšího vývoje cen je ale podle analytiků nyní téměř nemožné určit, situace se totiž mění skoro každým dnem. Rozhodující bude nadále vývoj na Blízkém východě.
Podle úterních údajů Eurostatu vzrostly ceny nafty v Česku v březnu ve srovnání s únorem o 27,6 procenta, což spolu se Švédskem představuje největší meziměsíční nárůst ze všech zemí Evropské unie. Ceny benzinu v Česku minulý měsíc stouply o 14,6 procenta, což značí čtvrtý nejvyšší meziměsíční nárůst mezi zeměmi EU. Podle analytiků šlo o důsledek zranitelnosti tuzemského trhu i pozdější reakce české vlády.
Vláda na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 Kč za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstala na 12,84 Kč za litr. Opatření by měla platit zatím do konce dubna, vláda jejich další účinnost vyhodnotí na konci tohoto měsíce.
Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.