Maximální ceny paliv ve středu klesnou, nafta se vrátí pod 40 korun za litr
9. 6. 2026 – 14:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, ve středu mírně klesnou.
Litr benzinu v Česku zlevní o deset haléřů na 41,40 koruny. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 39,91 koruny za litr, což je o 14 haléřů méně než dnes. Nafta se tak po několika dnech opět vrátí pod čtyřicetikorunovou hranici. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Maximální cena benzinu postupně klesá od 22. května, kdy byla stanovena na 45,23 koruny za litr.
Ceny ropy na začátku týdne prudce vzrostly, šlo o reakci na obnovené izraelské útoky na Libanon a na vojenské cíle v Íránu. Dnes už ale ceny na trzích opět klesají a smazaly většinu zisků z pondělí. Analytik XTB Jiří Tyleček v této souvislosti upozornil na to, že situace se na trhu může kdykoliv rychle změnit v závislosti na vývoji konfliktu na Blízkém východě. Zásadní dopad na ceny pro motoristy ale zatím nečeká. V případě další eskalace podle Tylečka však hrozí během léta výraznější krize.
Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu. Vláda v závěru května rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června.
Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic mohou uplatnit marži ve výši maximálně tří korun na litr paliva. Vláda zároveň kvůli zdražování paliv rozhodla v dubnu o dočasném snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu se spotřební daň nezměnila, nadále činí 12,84 koruny za litr.
Ceny pohonných hmot začaly rychle růst poté, co zdražila ropa na světových trzích, když Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán. Ten v odvetě napadl okolní země a uzavřel Hormuzský průliv, kterým se dopravují ropa a další suroviny z Perského zálivu. Důsledkem bylo zdražení ropy na světových trzích.
Vláda následně v dubnu rozhodla o cenové regulaci. Původně opatření mělo platit do konce dubna, kabinet ale následně schválil jeho prodloužení na květen a poté i na červen. Zatímco v minulosti se stanovení cenových stropů opíralo o opatření obecné povahy, nově je vydáváno na základě nařízení vlády, které má vyšší právní sílu.