Maximální cena nafty bude ve středu 49,59 Kč za litr, u benzinu 43,15 Kč
7. 4. 2026 – 18:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Maximální cena nafty na čerpacích stanicích v Česku bude ve středu 49,59 koruny za litr, litr benzinu by pak měl stát nejvýše 43,15 koruny.
Oznámila to dnes ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Cenové stropy jsou tak o více než korunu na litr výše, než je současná průměrná cena v Česku. Úřad bude cenové stropy určovat každý den. Čerpací stanice, které státem určenou cenu překročí, mohou být podle ministryně pokutovány. Provozovatelé mohou dostat pokutu až pět milionů korun. Podle Unie nezávislých petrolejářů byl ovšem cenový strop vypočítán špatně, například u nafty podle ní měl být o více než dvě koruny za litr vyšší.
Nafta se nyní prodává v ČR za průměrných 48,51 koruny za litr a nejprodávanější benzin Natural 95 za 41,61 Kč/l. V porovnání s nedělí tak průměrná cena paliv stagnovala a nafta zůstává nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marže obchodníků s palivy bude od středy nanejvýš 2,50 Kč za litr nafty i benzinu, spotřební daň v budoucnu u nafty klesne o 2,35 Kč za litr, nyní je 9,95 Kč. U benzinu zůstane daň na 12,84 Kč za litr.
Dalším opatřením bude každodenní stanovování maximální přípustné ceny paliv. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují. Středeční cenové stropy ministerstvo financí představilo dnes. Úřad je vypočítal z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní.
Dodržování stanovených maximálních cen bude podle Schillerové kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě překročení cen může provozovateli čerpací stanice uložit pokutu až pět milionů korun. Schillerová podotkla, že kvůli situaci Finanční správa posílila kontrolní kapacity Specializovaného finančního úřadu.
Ministryně připustila, že na menších čerpacích stanicích mimo hlavní dálniční tahy jsou v současnosti nejen ceny, ale i nastavené marže nižší, než je stanovený vládní strop. Neobává se ale toho, že jejich provozovatelé ceny zvýší. "Kdyby dotáhli marže na 2,50 koruny na litr, tak se pro spoustu motoristů ztratí motivace u nich nakupovat. Trh si s tím poradí," řekla Schillerová.
Kromě toho Schillerová dále obhajovala rozhodnutí vlády snížit spotřební daň pouze u nafty, nikoli u benzinu. Důvodem je podle ní to, že nafta tvoří zhruba tři čtvrtiny spotřebovaných paliv v Česku a používají ji i firmy ve vozidlech určených pro rozvážení zboží.
Provozovatelé čerpacích stanic už v minulých dnech avizovali, že se krokům vlády přizpůsobí. "Vládní opatření promítneme do cen na všech našich 446 čerpacích stanicích dle stanoveného harmonogramu. Stejným způsobem budeme postupovat i v následujících dnech," řekl dnes ČTK mluvčí Orlen Unipetrol Pavel Kaidl. Zároveň ujistil, že jsou nadále zajištěny plynulé dodávky čerpacích stanic v síti Orlen.
Zavedení vládních opatření deklarovali v minulém týdnu i další distributoři pohonných hmot. Zároveň ale také upozornili na to, že opatření musí být dočasná a průběžně vyhodnocovaná. Cílem by podle nich měl být co nejrychlejší návrat k běžnému tržnímu prostředí, které je v Česku vysoce konkurenční.
Podle Unie nezávislých petrolejářů byl ale cenový strop vypočítán špatně, protože ministerstvo financí porušilo svůj vlastní předpis pro stanovování maximálních cen. "Pokud by ministerstvo dodrželo stanovený vzorec, byla by pro středu 8. dubna stanovena maximální cena motorové nafty zhruba 51,80 Kč," uvedl předseda unie Ivan Indráček. Podle něj úřad při výpočtu vycházel ze špatných dat.