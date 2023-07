Matka s dcerou prchaly před plameny v plavkách a s ručníkem

Část lidí v zasažené oblasti se dostala do bezpečí po moři, někteří ale museli ujít i několik kilometrů pěšky. Mezi nimi byla i Jana Šafářová.

Residents, holiday makers, seasonal staff have evacuated hotels and homes in Kiotari and Lardos as forest fire burns out of control on the Greek island of #Rhodes . Police say around 15,000 people ordered to evacuate. pic.twitter.com/nNxHionsbm

„S dcerou jsme byly jen v plavkách, s ručníkem z pláže, bez pasů, bez jakýchkoliv věcí. Už jsme se na pokoj nedostaly, šly jsme tedy pěšky po pláži,“ řekla Šafářová ČT.

Do jednoho z hotelů na jihu ostrova se dostaly až po několika hodinách. Část cesty se jim podařilo urazit autobusem.

„Je to obrovský hotel, někdo si ukořistil lehátko, má to štěstí, že spí na měkkém. Já jsem tedy nespala vůbec a čekáme, co bude dál,“ líčila žena.

The forest fire that has been raging for 5 days on the Greek island of Rhodes is completely out of control as of today with the effect of strong winds. Unfortunately, the fire has reached houses and hotels and people have started to leave the island by sea. #Rhodos #Greece… pic.twitter.com/LBOL8ILAOD