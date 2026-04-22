Matka, nebo panovnice? Dilema Alžběty II., které se do historie zapíše jako osudová chyba
22. 4. 2026 – 15:01 | Magazín | Žaneta Kaczko
Celý život stavěla povinnost na první místo, přesto se v závěru své rekordní vlády dopustila kroku, který její odkaz komplikuje. Pohled do soukromí nejslavnější královny světa odhaluje, jak těžký boj sváděla mezi neúprosnou logikou monarchie a láskou ke svému synovi.
Se stým výročím narození královny Alžběty II., které připadlo na 21. dubna, se historici i veřejnost znovu noří do odkazu ženy, jež byla po sedm desetiletí symbolem stability a klidu. Zatímco většina jejích rozhodnutí je vnímána jako mistrovská lekce v diplomacii a plnění povinností, jedno konkrétní gesto z jejích posledních let vrhá na její jinak zářnou éru dlouhý stín. Podle královského životopisce Roberta Hardmana se právě toto rozhodnutí zapíše do historie jako „chyba, která ji přežila“.
Cena za mlčení
Jádrem kontroverze není nikdo jiný než princ Andrew, často označovaný za královnina nejoblíbenějšího syna. I když Alžběta II. během své vlády ustála mnohé- od tragické smrti princezny Diany až po bouřlivé rozvody svých dětí nebo nedávný odchod prince Harryho do USA- kauza kolem Andrewa byla jiné povahy. Jeho vazby na usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina vyústily v občanskoprávní žalobu Virginie Giuffreové, která prince obvinila ze sexuálního zneužívání v době, kdy byla nezletilá.
Ačkoliv Andrew veškerá obvinění popřel, v březnu 2022 došlo k mimosoudnímu vyrovnání, jehož výše se odhaduje na 16 milionů dolarů. Právě zde se podle zasvěcených odehrál onen osudový krok: královna se údajně rozhodla pomoci svému synovi toto vyrovnání financovat.
Role panovnice nad rodinnými pouty
Robert Hardman ve své knize Alžběta II.: V soukromí. Na veřejnosti., která vychází v květnu, tvrdí, že toto rozhodnutí zůstává složitou a problematickou částí jejího odkazu. Lidé blízcí paláci potvrzují, že se otázkou Andrewa hluboce a bolestně zabývala.
„Královna ho fakticky sesadila a donutila ho odstoupit z veřejného života, což on evidentně nechtěl udělat,“ uvádí zdroj blízký paláci. „Neměli bychom podceňovat, co musela jako matka udělat. Po celou dobu své vlády ukazovala, že když jde o střet rodinných zájmů s požadavky její role, role panovnice vždy zvítězí.“ Přesto finanční podpora synovi v takto citlivé kauze působí jako moment, kdy mateřský instinkt převážil nad neúprosnou logikou instituce.
Pilíř v časech krize
Navzdory této „trhlině“ v závěru vlády se odborníci shodují, že odkaz Alžběty II. je mnohem větší než aktuální rodinné spory. Bývalá tisková mluvčí Ailsa Andersonová vzpomíná na královnu jako na „pojivo“, které drželo zemi pohromadě v nejtěžších chvílích, jako byla například pandemie COVID-19. Její projev, v němž zaznělo nadějné „znovu se setkáme“, rezonoval daleko za hranicemi Británie a potvrdil její status uklidňující figury v neklidném světě.
„Vstoupila do ryze mužského světa, udržela monarchii pohromadě a předala ji dál v mnohem lepším stavu, než lidé očekávali,“ dodává Hardman. Podle něj máme tendenci dívat se na její život prizmatem současných skandálů kolem Andrewa nebo Harryho, ale v kontextu 96 let života a 70 let na trůnu jde o důležité kapitoly, nikoli o definující prvky jejího odkazu.
Odolnost jako dědictví
Královská životopiskyně Sally Bedell Smithová vyzdvihuje především stabilitu, kterou Alžběta představovala. „Byla klidem tváří v tvář problémům,“ říká. Tato nezlomnost je něčím, co současná královská rodina bude potřebovat k překonání nynějších nepokojů. Podle Andersonové nejsou současné problémy pro monarchii likvidační: „Jsou to ti, co přežili. Monarchie přežila už mnohem horší věci.“
Královna Alžběta II. definovala moderní monarchii. I s vědomím chyby, kterou učinila ve vztahu ke svému synovi, zůstává její velikost nepopiratelná- jako žena, která dokázala být pevnou skálou pro svůj národ, i když se pod jejími vlastními okny odehrávaly ty nejbouřlivější příběhy.