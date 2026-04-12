Máte na dlani toto písmeno? Pokud ano, podle starých výkladů patříte mezi výjimečné lidi

12. 4. 2026 | Jana Szkrobiszová

Máte na dlani toto písmeno? Pokud ano, podle starých výkladů patříte mezi výjimečné lidi
Stačí se podívat na vlastní dlaň. Někteří lidé na ní mohou najít zvláštní znak, který podle starých výkladů není náhodný.

Věštění z ruky tvrdí, že jedno konkrétní písmeno může souviset s intuicí, vnitřní silou i schopností obstát v náročných životních situacích.

Dlaně jako mapa osobnosti

Zkuste se na chvíli zastavit a podívat se na své ruce. Nejsou to jen nástroje pro každodenní činnosti. Podle starobylé tradice chiromantie mohou odrážet i určité rysy osobnosti.

Výklad z dlaně se objevuje v různých kulturách po staletí. Linie na ruce mají podle těchto výkladů symbolizovat životní cestu, myšlení i emoční nastavení člověka.

Když se linie spojí, vzniká písmeno

Zvláštní pozornost se věnuje situaci, kdy se tři hlavní linie – linie srdce, hlavy a života – protnou tak, že vytváří tvar připomínající písmeno „M“.

Podle tradičních výkladů jde o poměrně vzácný znak. Lidé, kteří ho na dlani mají, bývají spojováni s výraznější intuicí a schopností rychle vyhodnotit situaci.

Intuice, která vás nenechá na holičkách

Lidé s tímto znakem často popisují, že se dokážou rychle zorientovat v chování druhých. Snadněji rozpoznají nejistotu, lež nebo napětí ve vztazích.

Právě proto bývají vnímáni jako opora pro své okolí. V krizových chvílích dokážou zachovat klid a rozhodovat se i tam, kde logika nestačí.

Ambice a tah na cíl

Tradiční výklady zároveň připisují tomuto znaku i určitou vnitřní sílu. Lidé s „M“ na dlani mají mít větší odhodlání dotahovat věci do konce a nevzdávat se při prvních překážkách.

To se může promítat i do pracovního života. Nejde o to, že by měli automaticky úspěch, ale spíše o schopnost jít vytrvale za svým cílem.

Levá, nebo pravá ruka?

Podle chiromantie záleží i na tom, na které ruce se znak objeví.

  • Levá dlaň má symbolizovat vrozené předpoklady a potenciál
  • Pravá dlaň ukazuje, jak s těmito schopnostmi člověk v životě naložil

Pokud se podobný znak objeví na obou rukou, bývá to vykládáno jako silnější soulad mezi potenciálem a realitou.

Mění se linie v průběhu života?

Zajímavé je, že podle této tradice nejsou linie na dlani neměnné. Mohou se postupně vyvíjet v závislosti na životních zkušenostech, stresu nebo zásadních rozhodnutích.

I proto někteří lidé vnímají dlaň jako jakýsi „živý záznam“ svého života.

Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

