Máte na dlani toto písmeno? Pokud ano, podle starých výkladů patříte mezi výjimečné lidi
12. 4. 2026 – 19:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Stačí se podívat na vlastní dlaň. Někteří lidé na ní mohou najít zvláštní znak, který podle starých výkladů není náhodný.
Věštění z ruky tvrdí, že jedno konkrétní písmeno může souviset s intuicí, vnitřní silou i schopností obstát v náročných životních situacích.
Dlaně jako mapa osobnosti
Zkuste se na chvíli zastavit a podívat se na své ruce. Nejsou to jen nástroje pro každodenní činnosti. Podle starobylé tradice chiromantie mohou odrážet i určité rysy osobnosti.
Výklad z dlaně se objevuje v různých kulturách po staletí. Linie na ruce mají podle těchto výkladů symbolizovat životní cestu, myšlení i emoční nastavení člověka.
Když se linie spojí, vzniká písmeno
Zvláštní pozornost se věnuje situaci, kdy se tři hlavní linie – linie srdce, hlavy a života – protnou tak, že vytváří tvar připomínající písmeno „M“.
Podle tradičních výkladů jde o poměrně vzácný znak. Lidé, kteří ho na dlani mají, bývají spojováni s výraznější intuicí a schopností rychle vyhodnotit situaci.
Intuice, která vás nenechá na holičkách
Lidé s tímto znakem často popisují, že se dokážou rychle zorientovat v chování druhých. Snadněji rozpoznají nejistotu, lež nebo napětí ve vztazích.
Právě proto bývají vnímáni jako opora pro své okolí. V krizových chvílích dokážou zachovat klid a rozhodovat se i tam, kde logika nestačí.
Ambice a tah na cíl
Tradiční výklady zároveň připisují tomuto znaku i určitou vnitřní sílu. Lidé s „M“ na dlani mají mít větší odhodlání dotahovat věci do konce a nevzdávat se při prvních překážkách.
To se může promítat i do pracovního života. Nejde o to, že by měli automaticky úspěch, ale spíše o schopnost jít vytrvale za svým cílem.
Levá, nebo pravá ruka?
Podle chiromantie záleží i na tom, na které ruce se znak objeví.
- Levá dlaň má symbolizovat vrozené předpoklady a potenciál
- Pravá dlaň ukazuje, jak s těmito schopnostmi člověk v životě naložil
Pokud se podobný znak objeví na obou rukou, bývá to vykládáno jako silnější soulad mezi potenciálem a realitou.
Mění se linie v průběhu života?
Zajímavé je, že podle této tradice nejsou linie na dlani neměnné. Mohou se postupně vyvíjet v závislosti na životních zkušenostech, stresu nebo zásadních rozhodnutích.
I proto někteří lidé vnímají dlaň jako jakýsi „živý záznam“ svého života.