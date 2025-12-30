Máte doma nechtěný dárek? Takhle donutíte prodejce, aby vám vrátil každou korunu
30. 12. 2025 – 11:06 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Vánoční idylka skončila a vám zbyla jen hromada dárků, které nechcete ani vidět? Pozor, než ty nevhodné hadry a krámy hodíte do koše, přečtěte si, jak z obchodníků vyždímat peníze zpět! Čas hraje proti vám a každá chyba vás může stát tisíce. Víme, na koho zařvat a kdy raději držet pusu a krok!
Scénář je každý rok stejný: v záchvatu předvánočního šílenství nakoupíme nesmysly, které pak pod stromečkem vyvolají spíše rozpaky než radost. Letos je ale situace ještě dramatičtější. Sklady praskají ve švech a prodejci se připravují na invazi nespokojených zákazníků.
„Je to vzorec, který se každoročně opakuje. Letos ovšem očekáváme lehké navýšení vratek. Důvodem jsou silnější předvánoční prodeje a dřívější nákupní vlna spojená s Black Friday,“ uvedl manažer Vladislav Hypš ze sítě prodejen s.Oliver. Pokud jste tedy dárky ulovili v listopadových slevách, možná už máte smůlu. Bez účtenky a včasného zásahu se z nevhodného dárku stává jen drahý lapač prachu.
E-shopy v pasti zákona: Máte na ně páku!
Nakupovali jste online? Pak máte v rukávu silný trumf. Zákon je neúprosný a dává vám čtrnáct dní na to, abyste zboží bez řečí vrátili. Pokud vás e-shop o tomto právu řádně neinformoval, jejich smůla – lhůta se vám prodlužuje na více než rok! Ale pozor na to, kdo o vrácení žádá. Peníze totiž nepatří vám, ale tomu, kdo vytáhl peněženku.
„Je třeba myslet na to, že právo na vrácení zboží nebo jeho reklamaci má především kupující. Pokud s dárkem nejste spokojeni, obraťte se nejprve na dárce a požádejte jej o pomoc,“ upozorňuje Eduarda Hekšová ze spotřebitelské organizace dTest. Dárce musí buď vše vyřídit sám, nebo vás oficiálně pověřit, abyste balík poslali zpět. Nezapomeňte, že obchodník vám musí vrátit i náklady na nejlevnější dopravu k vám!
Kamenné obchody: Tady končí veškerá sranda!
Mysleli jste si, že v obchoďáku uspějete stejně jako na internetu? Omyl! V kamenných prodejnách zákon mlčí a vy jste vydáni na milost a nemilost prodavačům. Pokud vám povolí výměnu, je to jen jejich dobrá vůle, nikoliv povinnost.
„Někteří prodejci nicméně sami nabízejí možnost vrácení či výměny. Podmínky jsou různé. Někteří nabízejí lhůtu čtrnáct, jiní třicet dní. Zpravidla však má být výrobek nepoužívaný a ideálně v originálním balení či s neodstřiženými cedulkami,“ varuje poradenská společnost Rödl & Partner. Jakmile z trička ufiknete cedulku nebo roztrháte krabici, můžete se s penězi rozloučit.
Pozor na pasti! Za tohle vám nedají ani korunu
Existuje seznam věcí, které nevrátíte, i kdybyste se stavěli na hlavu. Jakmile rozbalíte CD, DVD nebo počítačovou hru, máte doma suvenýr navždy. To samé platí pro zboží upravené na přání – nápis „Pro milovaného Karla“ na hrnečku znamená, že ho obchodník už nikdy nikomu jinému neprodá.
A co víc, pokud dárek „otestujete“ až příliš horlivě, prodejce vás může oškubat o část vrácené sumy. „Právo na odstoupení se vztahuje i na rozbalené či vyzkoušené zboží. Pokud bylo použito více, než bylo nutné k vyzkoušení, a zároveň se tím snížila jeho hodnota, může podnikatel požadovat odpovídající náhradu,“ uzavírá Hekšová. Takže zkoušet opatrně, jinak zaplatíte za svou zvědavost!