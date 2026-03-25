Maso hotové vždycky přesně tak, jak chcete: Action nabízí vychytávku za 120 korun, kterou už nepustíte z ruky
25. 3. 2026 – 9:50 | Magazín | BS
V sortimentu oblíbeného diskontního řetězce se objevil nedocenitelný pomocník, bez něhož si už záhy nebudete umět představit žádné další pečení nebo grilování.
Jasně, ne že by nešlo se naučit upéct nebo ugrilovat maso tak, aby bylo perfektně šťavnaté a hotové přesně tak, jak člověk chce, prostě od oka. Zvládaly to celé generace před námi.
Jenže my máme tu výhodu, že se nemusíme trápit tucty vysušených krkovic, protože se nám zdálo, že by ještě tu minutku snesly, ačkoliv už byl ten správný čas je sundat z grilu. Nemusíme do sebe soukat tuhá kuřecí prsa, která chutnají jak spletené dráty, protože se na rožni otáčela o tři minuty déle, než by bývalo bylo potřeba.
A už vůbec nemusíme trapně vracet roštěnku zpátky na gril, protože tetička nechápe, že hovězí se opravdu jí výrazně růžové a stojí si za tím, že ho chce propéct.
Máme totiž k dispozici moderní vychytávky. Třeba takový digitální teploměr do masa Big Jeff, jaký momentálně najdeme v nabídce řetězce Action za lidových 125 korun, použijete jednou a už nebudete chtít jinak.
Praxe je velmi snadná: Bodec zavedete doprostřed masa a pak zkrátka na displeji kontrolujete, jestli už není hotovo. Žádné odhadování. Žádná nepříjemná překvapení, když je něco málo, nebo naopak moc. Místo toho parádní, klidná a neomylná jistota.
Teploměr se hodí do trouby i na gril, takže škála použití je prakticky neomezená. A za tu stokorunu obdiv všech hostů vaší grilovačky rozhodně stojí, není-liž pravda?
Jen pozor: Nezapomeňte, že zejména velké kusy masa ještě chvíli "docházejí" poté, co je sundáte z ohně. Je potřeba na to brát ohled a sundávat je o něco dřív, než dosáhnou požadované teploty. Ale to každý král grilu samozřejmě dobře ví.