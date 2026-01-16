Dnes je pátek 16. ledna 2026., Svátek má Ctirad
Máslo už není luxusní potravina, alespoň na týden v Lidlu

16. 1. 2026 – 7:38 | Magazín | Anna Pecena

nákupy v Lidluzdroj: AI DALL-e
Krátké období, velké slevy. Lidl vytahuje leták, který sází na nostalgii, základní potraviny i masivní slevy. Nabídka platí od 15. 1. do 18. 1. 2026 a podle cen na letáku jde o jednu z nejsilnějších akcí začátku roku. Některé položky padají o desítky procent dolů a návrat „retro“ značek hraje na emoce i úspory.

Lidl v lednové akci jasně ukazuje, že chce přilákat zákazníky na kombinaci levných potravin, masa, mléčných výrobků i drogerie. Leták je výrazně cenově orientovaný a míří na domácnosti, které po Vánocích hlídají každou korunu.

Základní potraviny za ceny, které se dlouho nevidí

Začít lze hned u ovoce a zeleniny. Tmavé bezsemenné hrozny vyjdou na 37,90 Kč za balení 500 g, což znamená slevu 52 %. Keříková rajčata spadla na 49,90 Kč za kilogram, tedy o 37 % levněji. Čerstvé mléko 1,5 % tuku stojí 19,90 Kč za litr, sleva činí 20 %.

Milovníky sýrů potěší eidam za 12,90 Kč za 100 g, což představuje zlevnění o 41 %. Mozzarella v nálevu je za 17,90 Kč, rovnou s padesátiprocentní slevou. K tomu bílý selský jogurt za 16,90 Kč a úsporu 47 % už není radno přehlédnout.

Maso a klasika z minulosti jako tahák

Maso patří mezi hlavní taháky. Kuřecí horní a spodní stehna XXL balení vyjdou na 89,90 Kč za kilogram, což je označeno jako super cena. Losos obecný je v akci za 32,90 Kč za 100 g. Vejce M, balení 20 kusů, vycházejí na 89,90 Kč, sleva dosahuje 43 %.

Do hry vstupuje i retro týden. Kofola ve dvoulitrové lahvi stojí 22,90 Kč, což znamená úsporu 42 %. Pilsner Urquell retro edice je za 25,90 Kč a sleva činí 18 %. Granko se vrací v plné síle za 89,90 Kč při využití Lidl Plus, běžná cena padá o polovinu. Medovník originál stojí 129,90 Kč a i tady se šetří téměř třetina.

Nejen jídlo: drogerie a nápoje srazily ceny dolů

Akce nekončí u potravin. Persil prací gel v balení 3,96 l se prodává za 399,90 Kč, přičemž jedna prací dávka vyjde zhruba na 4,54 Kč. Z nápojů zaujme Mattoni Imuno za 19,90 Kč za lahev 0,7 l, ať už jde o jablko-kiwi nebo mango-pomeranč.

Celý leták působí jako jasný signál, že Lidl chce v lednu dominovat cenou. Nabídka platí pouze od 15. 1. do 18. 1. 2026 a řada položek je zjevně nastavena tak, aby zmizela rychle. Kdo chce nakoupit levně a bez kompromisů, měl by si tenhle termín hlídat.

Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

