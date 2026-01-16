Máslo už není luxusní potravina, alespoň na týden v Lidlu

Lidl v lednové akci jasně ukazuje, že chce přilákat zákazníky na kombinaci levných potravin, masa, mléčných výrobků i drogerie. Leták je výrazně cenově orientovaný a míří na domácnosti, které po Vánocích hlídají každou korunu.
Základní potraviny za ceny, které se dlouho nevidí
Začít lze hned u ovoce a zeleniny. Tmavé bezsemenné hrozny vyjdou na 37,90 Kč za balení 500 g, což znamená slevu 52 %. Keříková rajčata spadla na 49,90 Kč za kilogram, tedy o 37 % levněji. Čerstvé mléko 1,5 % tuku stojí 19,90 Kč za litr, sleva činí 20 %.
Milovníky sýrů potěší eidam za 12,90 Kč za 100 g, což představuje zlevnění o 41 %. Mozzarella v nálevu je za 17,90 Kč, rovnou s padesátiprocentní slevou. K tomu bílý selský jogurt za 16,90 Kč a úsporu 47 % už není radno přehlédnout.
Maso a klasika z minulosti jako tahák
Maso patří mezi hlavní taháky. Kuřecí horní a spodní stehna XXL balení vyjdou na 89,90 Kč za kilogram, což je označeno jako super cena. Losos obecný je v akci za 32,90 Kč za 100 g. Vejce M, balení 20 kusů, vycházejí na 89,90 Kč, sleva dosahuje 43 %.
Do hry vstupuje i retro týden. Kofola ve dvoulitrové lahvi stojí 22,90 Kč, což znamená úsporu 42 %. Pilsner Urquell retro edice je za 25,90 Kč a sleva činí 18 %. Granko se vrací v plné síle za 89,90 Kč při využití Lidl Plus, běžná cena padá o polovinu. Medovník originál stojí 129,90 Kč a i tady se šetří téměř třetina.
Nejen jídlo: drogerie a nápoje srazily ceny dolů
Akce nekončí u potravin. Persil prací gel v balení 3,96 l se prodává za 399,90 Kč, přičemž jedna prací dávka vyjde zhruba na 4,54 Kč. Z nápojů zaujme Mattoni Imuno za 19,90 Kč za lahev 0,7 l, ať už jde o jablko-kiwi nebo mango-pomeranč.
Celý leták působí jako jasný signál, že Lidl chce v lednu dominovat cenou. Nabídka platí pouze od 15. 1. do 18. 1. 2026 a řada položek je zjevně nastavena tak, aby zmizela rychle. Kdo chce nakoupit levně a bez kompromisů, měl by si tenhle termín hlídat.