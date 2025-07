Mary si na Farmě prošla peklem: "Už to vzdám a půjdu domů"

18. 7. 2025 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke

Svérázná zrzka přiznává, že život ve statkářské reality show nebyl žádný med.

Že nepatří mezi divácky úplně nejoblíbenější soutěžící nové reality show Farma Česko, to samozřejmě ví i ona sama. Nezaměnitelná zrzka Maria Pavlova, kterou většinou známe prostě jako Mary a kterou si pamatujeme kvůli neúspěšné snaze získat srdce pana dokonalého v Bachelorovi, ale slibuje, že bude líp.

„Přiznám se, že ta odezva od fanoušků není úplně pozitivní,“ uznala pro eXtra.cz.

„Ale myslím si, že asi diváci mají rádi negativní Mary. Ale mám v plánu to otočit. Přijde moment, kdy se k tomu nějakým způsobem vyjádřím, je potřeba uvést nějaké věci na pravou míru. Takže určitě ten moment přijde a bude velký,“ slibuje.

Každý den ale rozhodně nebylo posvícení a Mary měla občas co dělat, aby si prostě nesbalila svých pět švestek a neodešla pryč: „Věděla jsem, do čeho jdu, ale nevěděla jsem to úplně tak, že bych to měla prožitý. V ten moment, když jsem tam byla a prožívala jsem ty věci, jsem si říkala, že už to vzdám a půjdu domů,“ svěřila se.

V rozhodnutí vytrvat ji prý pomohla především podpora fanoušků a blízkých: „Vzpomínala jsem na lidi, kteří mi drží palce a podporují mě.“

Zrzavá soutěžící si pochopitelně uvědomuje, že si s sebou na Farmu přinesla stigma z Bachelora, kde ve finále skončila těsně pod vrcholem: „Předsudek existuje, vždycky bude existovat… už tohle automaticky přispělo k tomu, že ten přístup byl trochu negativní,“ uvedla.

Uvidíme, jestli se Mary povede slibovaná otočka a najednou se stane miláčkem publika... Pokud tedy Farmu Česko do té doby nezruší, protože, jak jsme psali nedávno, na pořad se skoro nikdo nedívá.