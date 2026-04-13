Martina Zounara zneužili podvodníci: "Nehorázná prasárna!"
13. 4. 2026 – 13:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený herec se distancuje od podvodných zpráv a propagačních materiálů, ke kterým nedal žádné svolení.
Populární herec Martin Zounar je dobře známý především divákům českých seriálů. V poslední době se ale začal objevovat v souvislosti s jakýmsi přípravkem na hubnutí, s čímž ale on sám nemá vůbec nic společného.
Jednalo se přitom o celkem snadný cíl: Zounar totiž opravdu výrazně zhubnul, během zhruba půl roku loni shodil skoro dvacet kilo – místo 130 kg vážil 113.
Jenže to udělal tak, jak to většinou bývá: Cvičil a změnil jídelníček. Žádná zázračná metoda, kterou právě začali slibovat podvodníci, kteří si k tomu vypůjčili Zounarovu podobu, všiml si Blesk.
„Jak Martin Zounar téměř zázračným trikem (za 34 dní) shodil 14 kg tuku bez vyčerpávajícího cvičení a hladovění,“ šířilo se po internetu tak silně, že si smyšleného článku všiml i sám Zounar.
„Přátelé, tohle je nehorázný podvod a prasárna,“ reagoval ostře na sociální síti.
„Nemám s tím nic společného - nekupujte, nedůvěřujte a nahlašujte jako podvod, prosím,“ dodal výzvu.
Podvodníky, kteří se snažili na něm přiživit, rovnou i označil za „nenažraná hovada“.
Nejedná se přitom o první případ, kdy se šmejdi pokouší využít celebrity: Své zkušenosti s podobným jednáním má třeba také Michal David, herečky Petricie Pagáčová či Jitka Čvančarová a také zpěvačka Monika Absolonová.