Martina Zounara zneužili podvodníci: "Nehorázná prasárna!"

13. 4. 2026 – 13:00 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Oblíbený herec se distancuje od podvodných zpráv a propagačních materiálů, ke kterým nedal žádné svolení.

Populární herec Martin Zounar je dobře známý především divákům českých seriálů. V poslední době se ale začal objevovat v souvislosti s jakýmsi přípravkem na hubnutí, s čímž ale on sám nemá vůbec nic společného.

Jednalo se přitom o celkem snadný cíl: Zounar totiž opravdu výrazně zhubnul, během zhruba půl roku loni shodil skoro dvacet kilo – místo 130 kg vážil 113. 

Jenže to udělal tak, jak to většinou bývá: Cvičil a změnil jídelníček. Žádná zázračná metoda, kterou právě začali slibovat podvodníci, kteří si k tomu vypůjčili Zounarovu podobu, všiml si Blesk.

„Jak Martin Zounar téměř zázračným trikem (za 34 dní) shodil 14 kg tuku bez vyčerpávajícího cvičení a hladovění,“ šířilo se po internetu tak silně, že si smyšleného článku všiml i sám Zounar.

„Přátelé, tohle je nehorázný podvod a prasárna,“ reagoval ostře na sociální síti.

„Nemám s tím nic společného - nekupujte, nedůvěřujte a nahlašujte jako podvod, prosím,“ dodal výzvu.

Podvodníky, kteří se snažili na něm přiživit, rovnou i označil za „nenažraná hovada“.

Nejedná se přitom o první případ, kdy se šmejdi pokouší využít celebrity: Své zkušenosti s podobným jednáním má třeba také Michal David, herečky Petricie Pagáčová či Jitka Čvančarová a také zpěvačka Monika Absolonová. 

Zdroje:
Facebook, Blesk
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

