Marocká vláda v prvním vyjádření od čtvrtka k Ceutě obvinila z krize pašeráky
3. 8. 2026 – 6:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Marocká vláda obvinila z nedávné migrační krize ve španělském městě Ceuta na severu Afriky pašeráky a šíření dezinformací, informují dnes španělská média.
Jde o první oficiální vyjádření Rabatu ke čtvrtečním událostem, kdy z Maroka do sousední Ceuty podle španělské vlády proniklo na 50.000 migrantů, vedení Ceuty hovořilo dokonce o 60.000. Marocká vláda dnes tvrdí, že těchto lidí bylo jen asi 40.000. Téměř všichni už v pátek španělské město opustili, zůstává tam ale ještě několik tisíc běženců.
Podle marockého ministerstva vnitra byly čtvrteční události důsledkem kombinace faktorů, a to akcí sítí pašeráků a převaděčů, dezinformací na sociálních sítích a nesprávné interpretace verdiktů soudu. To vytvořilo u tisíců Maročanů přesvědčení, že se na evropské území mohou dostat snadno a bez právních důsledků, uvedlo ministerstvo vnitra severoafrické země.
Marocké ministerstvo vnitra dále uvedlo, že 1135 lidí se snažilo proniknout také do Melilly, která je vedle Ceuty další španělskou exklávou na severoafrickém pobřeží, ale bylo jim v tom zabráněno. Dodalo, že Maroko je odhodláno bojovat proti nelegální migraci, v této věci pak vyzvalo ke sdílení zátěže se zvládáním migrace.
Pašeráckým mafiím už v pátek přičetl migrační krizi v Ceutě také španělský premiér Pedro Sánchez. Podle něj tyto zločinecké sítě využily verdikt španělského nejvyššího soudu, který začátkem července dospěl k závěru, že pohraničníci nemohou okamžitě vyhostit ty, co do Ceuty připlavou. Vrátit obratem mohou podle soudu jen toho, kdo překonal hraniční překážku. Kvůli tomu také španělští pohraničníci v sobotu instalovali u Ceuty v moři bariéru z bójí.
Desítky tisíc lidí, převážně mladých Maročanů, ve čtvrtek nelegálně přeplavaly či přešly do španělského autonomního města Ceuta poté, co se na sociálních sítích objevily zprávy, že hranice je otevřená. Téměř všech 50.000 se už vrátilo v pátek do Maroka, mimo jiné proto, že městečko s asi 84.000 obyvateli nemělo kapacitu takové davy přijmout. Migranti spali na ulici a mnozí měli hlad a žízeň kvůli obchodům, které jejich majitelé z obav z rabování zavřeli. Řada Maročanů také přišla či připlavala jen v šortkách a bez peněz.
Při pokusu dostat se do Ceuty tento týden zemřely desítky lidí. Španělská pohraniční stráž v Ceutě z moře vylovila zatím 72 mrtvých, není ale jasné, zda se všichni utopili právě ve čtvrtek. Reuters uvedl, že ne každá z obětí se utopila, někteří totiž zahynuli při překonávání plotu a vlnolamů. Podle starosty Ceuty Juana Vivase je obětí 88. Místní improvizovaná márnice je podle deníku El País připravena na 200 mrtvých. Marocké úřady dnes uvedly, že našly zatím 11 obětí. Reuters rovněž uvedl, že více než 1000 lidí muselo být ošetřeno.