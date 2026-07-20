Marek Ztracený překvapil Česko: Jedna věta o slavné herečce a zpěvačce vyvolala ostrou debatu
20. 7. 2026 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
Marek Ztracený a Martina Pártlová patří mezi nejbližší přátele v českém showbyznysu a jejich vzájemné popichování je už legendární. Tentokrát ale zlatý slavík zašel ještě o kousek dál. Zpěvačku totiž v rámci pozvánky na svůj chystaný megakoncert nevybíravě, ale o to vtipněji přirovnal k herecké ikoně Jiřině Bohdalové. A výsledek? Internet se baví jako už dlouho ne.
Lži v županu a s chipsy v ruce
Pokud čekáte uhlazené PR fráze, u téhle dvojice tvrdě narazíte. Marek Ztracený momentálně finišuje přípravy na svůj obří koncert v pražské Letné a jako jednoho z hostů si pozval právě Martinu Pártlovou. Aby na událost nalákali fanoušky, natočili na Instagram video, které okamžitě obletělo sítě.
Klip začíná nevinně. Ztracený své kolegyni telefonuje s dotazem, jak ladí formu na blížící se velkolepou show. Pártlová mu, oblečená v huňatém županu a s miskou brambůrků na klíně, naprosto vážně tvrdí, že si pečlivě hlídá kalorické tabulky, tvrdě dře v posilovně a každé úterý chodí běhat.
Ztracený toho okamžitě využije a navrhne, že si tedy rovnou půjdou zaběhat společně.
Srážka s realitou a legendární hláška
Následuje rychlý střih, Pártlová navléká sportovní oblečení a vyráží potit krev po boku úspěšného hitmakera. Během běhu se snaží procházet společné písně, ale realita její „tvrdé dřiny“ se velmi rychle ukáže. Celá groteska pak vrcholí v momentě, kdy se unavená dvojice rozloučí.
Zpěvačka se v předklonu marně snaží popadnout dech a lapá po vzduchu. Ztracený, který je přesvědčený, že už ho kamarádka neslyší, do kamery utrousí větu, která fanoušky absolutně odzbrojila:
„Ty vole, to i Bohdalka má lepší formu než tahleta.“
Takhle se dělá promo, jásají fanoušci
Srovnání zničené pětačtyřicetileté zpěvačky s pětadevadesátiletou hereckou legendou Jiřinou Bohdalovou zafungovalo na jedničku.
Krátká scénka ukázala to, co lidé na obou interpretech tolik milují – absolutní schopnost udělat si legraci sami ze sebe. Protože sranda, jak víme, prostě musí být.
Pod videem se tak okamžitě začaly množit nadšené komentáře. Lidé oceňují nejen to, že si umělci nehrají na nedotknutelné hvězdy, ale i herecký výkon samotné Pártlové.
Megakoncert Marka Ztraceného na Letné tak získal reklamu, o které se bude mluvit minimálně do chvíle, než oba společně vyběhnou na skutečné pódium.