Manžel Ornelly jak pominutý sprostě řval na malé děti. Kokta si po skandálním videu sype popel na hlavu, celebrity volají po sociálce
29. 4. 2026 – 11:16 | Magazín | Jana Strážníková
Kokta se pokusil vysvětlit svůj maniakální výbuch vzteku.
Ne a ne mít chvíli klidu. Sotva trochu odezněl poprask poté, co manželé nemanželé Koktovi tasili svůj podcastový projekt na oslavě Ornelliných narozenin a uvolnili tím hotovou bouři křivd, které měly nejspíš ještě daleko starší kořeny, už tu máme další skandál.
Na veřejnost se totiž dostalo video, v němž se Kokta projevil jako ne úplně horký kandidát na otce roku.
„Běžte do pi*e, kdo to udělal? Který zm*d? Ku*va. Ho*ado za*raný,“ řve ve videu cholerický Kokta na malé děti.
„Pí*a jedna malá. Pí*a jedna malá,“ huláká dál.
„Nech to být! Sedni si! Ne*er mě vole, blbečku,“ zuří jak smyslů zbavený.
Pobouřené reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.
„Dával bych si pozor, čím je mohu poznamenat na desítky let dopředu. Podobná mluva jim může přijít v pořádku a pak se to může promítnout i do nepřijetí ve školním nebo později v pracovním kolektivu. O tom, že pokud je někde i domácí násilí, bývají následky na psychice mladistvých mnohem horší, asi není třeba nijak zvlášť mluvit,“ uvedl pro eXtra.cz psycholog Jan Beer.
„Pokud někteří diskutující po zhlédnutí videa volají po zásahu sociálky, tak se tomu vůbec, ale vůbec nedivím. Sám jsem to ale nechtěl říkat,“ dodává.
A volání po sociálce si Beer nevycucal z prstu: „Takhle nadávat svým dětem, to jsem ještě nikdy v životě neviděla. Myslím si, že jsi nemocný člověk, psychopat, který by neměl být u dětí. To, že tě Ornella vůbec nechá samotného s dětmi, je na pováženou. Vás by měl někdo nahlásit na sociálku,“ hlásila totiž prakticky okamžitě Ornellina matka Monika Binias.
Nebyla sama: „Řvát na své děti takovými slovy je něco strašného, je mi z toho opravdu špatně. Z reakcí dětí jsem navíc pochopila, že na podobné chování jsou zvyklé. Nemyslím si, že šlo jen o jednorázové selhání. A nemyslím si ani, Ornello, že se to dá vyvážit. Kdyby ano, tak děti z takové situace odvezeš pryč a nenecháš na ně křičet. Ani věta ‚vypadni‘ směrem k dítěti, které do toho přijde, není v pořádku. Tohle bychom neměli přehlížet,“ zhodnotila Veronika Arichteva.
„Nejsem svatá a dokonalá matka, ale tohle ne, dobře. Lidé, kteří se živí tím, že pomlouvají v podcastech jiné, by měli mít na svém prahu tak čisto, že se z něj dá jíst,“ opřela se do situace ostře Eva Burešová a její reakci pak sdílela i moderátorka Iveta Lutovská.
„Kdybych tohle video viděla a mlčela, měla bych pocit, že tím pomáhám normalizovat něco, co je podle mě za hranou. A to včetně výhružek násilím. Je mi líto, že z reakcí dětí i Ornelly působí, že podobné situace pro ně nejsou překvapující,“ dodala modelka a někdejší vítězka České miss Jitka Nováčková.
A co na to sám Kokta? Zveřejnil na svém Instagramu omluvu, s tím, že děti rozbily skleněný barel a on měl strach o jejich bezpečnost, aby se nepořezaly:
„Byl to totální zkrat, holt jsem už starej nerudnej dědek,“ dodal s tím, že ho prý Ornella později strašlivě zepsula a že už se tak k dětem nikdy znovu nechoval.
Jak moc tomu budete věřit, už necháme na vás.