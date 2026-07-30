Mamut pod hladinou Dunaje? Rekordní sucho odhalilo kly a čelist mamuta
30. 7. 2026 – 9:45 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Rekordně nízká hladina Dunaje v severním Bulharsku odkryla neobvyklý nález. Ve vyschlé části říčního koryta se objevily kosterní pozůstatky velkého pravěkého zvířete, které podle prvních odhadů mohly patřit mamutovi. Kosti nyní čeká odborné zkoumání.
Dlouhotrvající horko a sucho v Evropě dál mění podobu řek. V severním Bulharsku klesla hladina Dunaje natolik, že ve vyschlé části koryta odhalila kosterní pozůstatky pravěkého tvora. Odborníci se domnívají, že by mohlo jít o mamuta.
Na nezvyklý nález upozornil jeden z obyvatel vesnice Rjahovo. Místní poté kontaktovali odborníky z Regionálního historického muzea v nedalekém městě Ruse, kteří se vydali přímo na místo.
Ředitel muzea Nikolaj Nenov bulharské agentuře BTA řekl, že odborníci identifikovali dolní čelist, dva kly a pravděpodobně také žebro mamuta. Kosti mají být převezeny k dalšímu zkoumání, které má určit jejich přesný původ i stáří.
„Neřekl bych, že jde o senzaci, ale jakýkoli objev tak starých pozůstatků je pro vědu velmi důležitý,“ uvedl Nenov. Podle něj se už delší dobu předpokládalo, že se v této lokalitě kdysi nacházelo bažinaté území. Právě tam mohlo velké zvíře před tisíci lety uhynout.
Nález je zajímavý i tím, že jej neodkryly cílené vykopávky, ale extrémně nízký stav řeky. Hladina Dunaje v posledních týdnech klesla na rekordní minimum kvůli dlouhým letním vlnám veder a sucha. Podobné problémy zasáhly i další evropské řeky včetně Rýna, který patří mezi klíčové vodní cesty kontinentu.
Podobné nálezy se při nízkém stavu řek objevují proto, že voda běžně zakrývá části koryta, břehů a usazenin, do nichž se mohly pozůstatky dávných zvířat dostat před tisíci lety. Když hladina výrazně klesne, odkryje místa, která jsou jinak pro člověka nepřístupná nebo zcela pod vodou. Archeologové a paleontologové proto při extrémním suchu často sledují nejen historické stavby, ale i přírodní nálezy.
Pokud se potvrdí, že kosti patřily mamutovi, může jít o důležitý příspěvek k poznání dávné krajiny v okolí Dunaje. Odborníci budou zkoumat především stav kostí, jejich stáří a to, zda pozůstatky zůstaly na místě, kde zvíře uhynulo, nebo je do koryta později přinesla voda. Významné mohou být hlavně kly a čelist, podle nichž se dá lépe určit druh i stáří jedince.
Mamuti obývali Evropu v období chladnějších fází pravěku a jejich pozůstatky se dodnes nacházejí v říčních nánosech, sprašových vrstvách i bývalých bažinatých oblastech. Právě bažinatý terén mohl podle bulharských odborníků existovat i v místě současného nálezu u Rjahova, kde zvíře pravděpodobně před tisíci lety uhynulo.
Odborníci budou nyní zjišťovat, zda kosti skutečně patřily mamutovi a z jakého období pocházejí. Teprve poté bude možné říct, jak významný nález pro paleontologii a poznání dávné krajiny v okolí Dunaje je.