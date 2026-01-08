Malý závislák nebo jistota kariéry? Chlapec ve třinácti opustil školu kvůli videohrám
8. 1. 2026 – 10:45 | Zpravodajství | Alex Vávra
Třináctiletý japonský streamer Tarou se rozhodl opustit školu a vsadit vše na kariéru v esportu. Podpora rodičů i jeho mimořádný talent z něj udělaly symbol nové digitální generace, ale zároveň spustily vášnivou debatu o tom, kde dnes leží hranice mezi vzděláním, dětstvím a profesním úspěchem.
Ještě před pár lety by podobný příběh zněl jako sci-fi nebo přehnaná internetová legenda. Dnes ale čím dál častěji naráží na realitu světa, ve kterém se hraní videoher změnilo z volnočasové zábavy v regulérní profesi. Právě to ukazuje i případ mladého japonského streamera Taroua, jehož rozhodnutí opustit školu kvůli esportu vyvolalo vášnivou debatu doma i v zahraničí. Střetávají se v ní tradiční představy o vzdělání s novými možnostmi digitální doby.
Dvanáctiletý, respektive třináctiletý japonský herní streamer Tarou se po absolvování základní školy rozhodl nepokračovat ve formálním vzdělávání a zaměřit se na esport na plný úvazek. Jeho krok okamžitě rozvířil diskuse na sociálních sítích, zejména v Japonsku, kde je povinná školní docházka stanovena na devět let. Tarou přitom není žádným náhodným hráčem. S videohrami začal už ve třech letech a o dva roky později, kdy objevil Fortnite, v nich našel jasný směr. Velmi rychle překonal herní úroveň svého otce a už ve druhé třídě základní školy dokázal pravidelně porážet profesionální hráče.
Rodiče v jeho talent uvěřili natolik, že mu v roce 2020 založili vlastní kanál na YouTube. Ten se zaměřuje především na streamování Fortnite a postupně vyrostl na více než 230 tisíc odběratelů. Tarou si tak už v útlém věku vybudoval publikum, o jakém si může většina začínajících tvůrců nechat jen zdát, a zároveň získal reálnou zkušenost s konkurenčním prostředím esportové scény.
Rozhodnutí odejít ze školy Tarou oznámil právě prostřednictvím svého kanálu. Uvedl, že jde o výsledek roční diskuze s rodinou i školou a že si chce vytvořit životní styl, který mu umožní brát esport vážně a zároveň mít dostatek času na spánek, pohyb i studium. Jeho hlavní motivací je sen kvalifikovat se na Fortnite World Cup. Podle něj se špičkoví hráči neustále zlepšují a bez každodenního, velmi intenzivního tréninku není možné držet krok s absolutní elitou světové scény.
Rodina věří v talent a extrémní nasazení
Tarouovi rodiče otevřeně přiznávají, že si uvědomují všechna rizika spojená s opuštěním školy, přesto považují tuto cestu za nejvhodnější vzhledem k jeho schopnostem a ambicím. Otec opakovaně zdůrazňuje, že Tarou má výjimečnou schopnost koncentrace a vytrvalosti, která výrazně převyšuje běžné děti. Podle něj by každodenní školní docházka syna natolik vyčerpala, že by nebylo možné zajistit potřebný soustředěný trénink.
Zatímco tradiční sportovci trénují zhruba pět hodin denně, v esportu je běžné zatížení výrazně vyšší. Špičkoví hráči na asijských serverech podle otce trénují deset až dvanáct hodin denně a udržují tento režim po dobu pěti či šesti let. Právě takovou cestu považuje rodina za nutnou, pokud má Tarou skutečně dosáhnout na světovou špičku.
Otec také připomněl extrémní příklady synova nasazení. Už na prvním stupni základní školy byl Tarou schopen hrát Fortnite v kuse až 28 hodin téměř bez přestávek, natolik soustředěně, že zapomněl i na základní tělesné potřeby. Není to podle rodiny důkaz nezdravé posedlosti, ale mimořádné schopnosti udržet dlouhodobý fokus. Právě tato kombinace talentu, disciplíny a vytrvalosti je podle nich důvodem, proč věří v jeho potenciál dostat se až na absolutní špičku esportu.
Bouřlivá debata na sociálních sítích
Rozhodnutí rodiny ale rozdělilo veřejnost. Část diskutujících upozorňuje na to, že období nižší střední školy je pro mnoho lidí nejšťastnější částí dospívání, spojenou s kamarády, kroužky a školními akcemi, o které Tarou podle nich přijde. Kritici se obávají, že příliš brzká specializace může mít dlouhodobé následky, zvlášť pokud by se esportová kariéra nevyvíjela podle očekávání.
Na druhé straně stojí lidé, kteří krok rodiny podporují. Podle nich už formální vzdělání dávno není jedinou cestou k úspěchu a v digitálním světě existují nové profese, které ještě před pár lety vůbec neexistovaly. Část komentujících upozorňuje i na ekonomickou stránku věci a tvrdí, že Tarouovy dosavadní příjmy z hraní a streamování už možná nyní převyšují to, co většina lidí vydělá za celý život v běžném zaměstnání.
Do debaty se zapojili i zahraniční uživatelé, včetně komentujících z Číny, kde je rovněž stanovena povinná školní docházka. Diskuse tak překročila hranice Japonska a otevřela obecnější otázku, zda by vzdělávací systémy měly být flexibilnější a lépe reagovat na výjimečné případy dětí s mimořádným talentem.
Příběh Taroua zatím nemá jasný konec. Není známo, jaké jsou jeho studijní výsledky ani zda bude pokračovat alespoň formou domácí výuky. Jisté ale je, že jeho případ se stal symbolem širšího společenského střetu mezi tradičními hodnotami a realitou digitální éry. Ať už Tarouova cesta dopadne jakkoli, už teď ukazuje, že hranice mezi školní lavicí a profesionální kariérou se v některých oborech začínají rychle posouvat.